Orano a lancé une nouvelle émission obligataire de 500 millions d'euros à 7,5 ans

Regulatory News:

Orano a lancé et fixé ce jour dans le cadre de son programme EMTN les termes d’une émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros à 7,5 ans (échéance mars 2028) avec un coupon annuel de 2,75 % (rendement de 2,877 % à l’émission).

A la fermeture du livre d’ordres, la demande atteignait environ 2,4 milliards d’euros.

Cette opération a pour objectif d’optimiser le profil de la dette du groupe.

Bank of China, Bank of Montréal, BNP Paribas, CA CIB, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan et Santander étaient chefs de file de cette émission obligataire.

