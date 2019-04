Orano : a lancé une nouvelle émission obligataire de 750 millions d'euros à 7 ans

Regulatory News :

Orano a lancé et fixé ce jour les termes d’une émission obligataire d'un montant de 750 millions d'euros à 7 ans (échéance 2026) avec un coupon annuel de 3,375 % (rendement de 3,50% à l’émission).

A la fermeture du livre d’ordres, la demande atteignait 2 milliards d’euros.

Il s’agit de la première émission obligataire d’Orano dans le cadre de son programme EMTN.

Le groupe a également lancé une offre de rachat partiel portant sur les souches obligataires à échéance 2023 et 2024 qui avaient été émises par Areva, et transférées à Orano dans le cadre de la restructuration du groupe Areva. Cette offre de rachat partiel a débuté le 9 avril 2019 et s’achèvera le 16 avril 2019.

Ces opérations ont pour objectif de renouveler le dispositif de financement à long terme du groupe et d’optimiser le profil de sa dette.

BNP Paribas, CM-CIC, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Natixis, Santander et SG-CIB étaient chefs de file de cette émission obligataire.

