Orano : confirme un cash-flow net des activités de l'entreprise positif en 2018

Point sur les perspectives financières du groupe

Perspectives 2018

Le Conseil d’Administration d’Orano, réuni ce jour, a examiné les perspectives financières pour 2018. Compte tenu des dernières estimations disponibles, le groupe précise que :

Le cash-flow net des activités de l’entreprise est attendu supérieur à 50 millions d’euros, conformément à l’objectif du groupe de générer un cash-flow net des activités de l’entreprise positif dès 2018, permettant d’amorcer son désendettement ;

La marge d’excédent brut d’exploitation (EBE) attendue pour la période devrait atteindre 22 % environ, c’est-à-dire le haut de la fourchette annoncée précédemment, comprise entre 19 % et 22 % 1 ;

; Le chiffre d’affaires 2018, annoncé en baisse modérée, s’établira en baisse de 6 % à 8 % par rapport à l’exercice 2017.

Par ailleurs, sauf retournement des marchés financiers d’ici la fin de l’année, le résultat net sera négatif, fortement impacté par le rendement des actifs dédiés à la couverture des obligations de fin de cycle, en lien avec la performance négative des marchés et l’application concomitante de la norme IFRS 9 depuis le 1er janvier 2018.

Perspectives 2020 confirmées

Les annonces faites le 27 novembre 2018 dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) n’auront pas de conséquences financières à court terme mais pourront avoir un impact au milieu de la prochaine décennie.

Ainsi, le groupe confirme ses objectifs financiers à l’horizon 2020 :

Cash-flow net des activités de l’entreprise durablement positif ;

Taux de marge d’EBE / Chiffre d’affaires compris entre 21 % et 24 % 1 ;

; Contexte de retour à un chiffre d’affaires en croissance.

Ces perspectives à l’horizon 2020 n’incluent pas le projet d’usine chinoise de traitement et recyclage des combustibles usés, pour lequel les négociations se prolongent.

Objectifs 2019

Le groupe précisera ses objectifs financiers pour 2019 à l’occasion de la présentation des résultats 2018.

1 Après prise en compte de l’impact de l’application de la norme IFRS 15.

Evolution du capital social

Le 4 décembre 2018, l'Etat a acquis 12 774 282 actions, soit 4,8 % du capital d'Orano, auprès du CEA2.

Depuis cette date, le capital d’Orano3 est détenu par l’Etat à hauteur de 50 % + 1 action, le CEA à hauteur de 1 action, AREVA SA à hauteur de 20 %, JNFL à hauteur de 5 %, MHI à hauteur de 5 %, ainsi que par la Caisse des Dépôts et Consignations4 et par Natixis4 à hauteur de 10 % chacun.

Calendrier prévisionnel des évènements et publications à venir

1er mars 2019 – 8:30 CET : Communiqué de presse – Chiffre d’affaires et résultats annuels 2018

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

2 En application de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2018.

3 Chiffres arrondis à l’unité la plus proche.

4 La Caisse des Dépôts et Consignations et Natixis agissant tous deux en qualité de Fiduciaire dans le cadre d’un contrat de fiducie à titre de sûreté et de gestion pour le compte de certains prêteurs d’AREVA SA.

