Orano et Daher signent un accord en vue de l'acquisition des activités nucléaires de Daher en Allemagne et en Amérique du Nord

Le groupe Orano et le groupe Daher ont signé le jeudi 4 mars un accord en vue de l'acquisition par Orano Nuclear Packages and Services (« Orano NPS ») des activités nucléaires de Daher en Allemagne (Daher Nuclear Technologies Gmbh - « DNT ») et de sa filiale en Amérique du Nord (TLI Inc. - « TLI »).



Ce projet s'inscrit dans la stratégie de renforcement des compétences du groupe Orano sur son cœur de métier. Il permettra aux entités concernées de bénéficier de savoir-faire et d'implantations complémentaires, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis. DNT et sa filiale TLI, qui disposent d'expertises reconnues dans le transport de matières nucléaires et l'ingénierie des emballages, emploient au total une centaine de salariés basés en Allemagne (Hanau et Leese) et aux Etats-Unis (Fulton dans le Maryland et Kevil, dans le Kentucky). En Allemagne, les équipes de DNT disposent de compétences spécifiques dans l'organisation des transports ferroviaires et dans l'entreposage de déchets.



Orano NPS bénéficiera d'un élargissement de son offre de produits et de services en matière de transport et d'ingénierie, notamment dans l'amont du cycle du combustible nucléaire. Fort d'environ 1 000 salariés au niveau mondial, il sera en mesure de renforcer sa relation avec ses principaux clients.



Grâce à cette seconde acquisition en moins d'un an, le groupe Orano poursuit ses acquisitions ciblées. Il confirme son rôle de premier plan auprès des acteurs de la filière nucléaire, qui demeure la principale source d'énergie bas carbone en Europe et aux Etats-Unis.



La finalisation de cette opération reste soumise aux autorisations usuelles, notamment en matière d'investissements étrangers et de contrôle des concentrations.



Frédéric de Agostini, Président d'Orano NPS a déclaré « Nous sommes heureux d'initier un nouveau cycle de croissance avec nos collègues allemands et américains de DNT et TLI. La mobilisation conjointe des équipes offre des perspectives attractives et ces nouvelles implantations vont nous permettre de renforcer notre présence internationale, notamment auprès de nos clients Européens et Américains. »



Olaf Oldiges, Directeur général de Daher Nuclear Technologies : « En tant que spécialiste de la logistique de combustibles nucléaires, nous sommes heureux de rejoindre un acteur global comme Orano. Les équipes de DNT sauront valoriser leur expérience et les savoir-faire développés en Europe et aux Etats-Unis au sein d'Orano NPS. »