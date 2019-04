Orano et Urbasolar ouvrent une nouvelle page pour le site industriel de Miramas

Regulatory News:

Orano et le groupe Urbasolar ont finalisé vendredi 19 avril, la vente d’une partie de l’ancien site industriel de Miramas. La transaction porte sur la moitié Ouest du site soit 15,5 hectares de terrain, destinée à accueillir d’ici 2020 une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance maximale de près de 13 MW.

Cette cession marque l’aboutissement d’un processus initié au milieu des années 2000 par le démantèlement des ateliers et équipements industriels du site de Miramas. Ces opérations ont également permis d’assainir les sols en traitant 100 000 tonnes de terres. Ce chantier a été finalisé en 2016.

La vente des terrains à Urbasolar s’inscrit dans la stratégie d’Orano de valorisation de ses actifs fonciers et de ré-industrialisation des sites n’ayant plus vocation à accueillir de nouvelles activités nucléaires.

Le site de Miramas ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire, ancrée depuis le début du 20ème siècle dans l’industrie.

La zone Est, d’une superficie équivalente, fait l’objet de discussions avec un acteur économique régional majeur en vue d’y implanter à terme de nouvelles activités industrielles.

Alain Vandercruyssen, Directeur des activités Démantèlement et Services d’Orano, s’est félicité de l’aboutissement de ce dossier qui « témoigne de l’implication forte des équipes et de l’engagement responsable d’Orano en faveur de la revitalisation de ses anciennes implantations industrielles. Cette démarche illustre également le savoir-faire du groupe sur l’ensemble de la chaîne de valeur du démantèlement, depuis les études d’ingénierie jusqu’à la valorisation du foncier, en passant par la supervision et la réalisation des opérations de terrain ».

« Nous sommes particulièrement engagés sur ce projet de revitalisation d’un ancien site industriel par la mise en place d’une centrale solaire, projet exemplaire et innovant qui s’inscrit dans le développement des énergies bas-carbone sur nos territoires » déclarent Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine, dirigeants d’Urbasolar.

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et des services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de l’extraction ou démantèlement, de même que la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à produire de l’électricité à faibles émissions de carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur maîtrise des technologies de pointe, leur recherche permanente d’innovation et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos d’Urbasolar

Le groupe Urbasolar est le premier spécialiste français indépendant du photovoltaïque en France et à ce titre est le partenaire privilégié des collectivités locales et des entreprises pour diffuser cette technologie qui est amenée à jouer un rôle de premier plan pour l’alimentation électrique de l’humanité partout dans le monde.

Chiffre d’Affaires 2017/2018 : 108 millions d’euros, incluant la vente d’électricité (clôture en Avril).

Membre Fondateur de PV Cycle France (2014).

Certifié ISO 9001, ISO 14001 et AQPV-Contractant Général.

Lauréat 2018 du Grand Prix des Entreprises de Croissance, dans la catégorie Greentech & Energies.

Attributaire du Trophée de la Croissance Verte et Bleue en 2017.

Classé parmi les 150 ETI les plus performantes de France en 2014 et 2015 par le magazine l’Express.

Lauréat 2012 du Prix Energy et Greentech du Deloitte-Fast50.

10ème entreprise européenne des Greentech, classement Deloitte-Fast500 2012.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190423005772/fr/