Orano : finalise le démantèlement du réacteur Ulysse à Saclay

Regulatory News:

A l’issue de cinq ans de travaux, le démantèlement intégral du réacteur nucléaire expérimental Ulysse a été finalisé avec succès et dans les délais par les équipes d’Orano en lien avec le CEA. Cette réussite conforte l’expertise du groupe en matière de démantèlement, aussi bien des installations du cycle du combustible nucléaire que des réacteurs de puissance et de recherche.

Exploité par les équipes du CEA de Saclay de 1961 à 2007, le réacteur de faible puissance, Ulysse, était utilisé essentiellement pour l’enseignement et la formation continue à l’INSTN.

Le chantier a mobilisé les équipes d’Orano DS, entité spécialisée dans les métiers du démantèlement, de la gestion des déchets radioactifs et des services aux exploitants nucléaires. La fin du démantèlement intervient dans le respect du calendrier fixé en 2014 par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et ouvre la voie au déclassement administratif de l’installation.

Les travaux ont concerné l’ensemble de la structure, depuis le génie civil et les réseaux connectés jusqu’au cœur du réacteur. La déconstruction a généré 512 tonnes de déchets conventionnels et 226 tonnes de déchets de très faible activité (TFA), destinés à être expédiés vers les centres de stockage agréés.

Alain Vandercruyssen, directeur des activités Démantèlement et Services d’Orano, a déclaré : « la finalisation de ce chantier dans les délais impartis souligne la détermination des équipes sur le terrain pour tenir les engagements et la bonne coordination avec le CEA. Bravo à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation qui complète l’expérience dont dispose notre groupe en matière de démantèlement. »

Historique du projet

2007 : mise à l’arrêt du réacteur Ulysse.

2014 : décret de l’ASN autorisant le démarrage du démantèlement ; STMI (devenu Orano DS) est retenu par le CEA pour la réalisation du démantèlement complet du réacteur.

2014 – 2016 : réalisation des chantiers conventionnels de démantèlement (réseaux d’air et d’eau, déconstruction du génie civil autour du cœur du réacteur…).

2016 – 2019 : conduite des chantiers nucléaires de démantèlement, comprenant la découpe des équipements et du bloc pile, au cœur du réacteur.

2019 – 2020 : phase finale d’assainissement et de contrôle attestant de la propreté radiologique des locaux.

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

www.orano.group

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200622005585/fr/