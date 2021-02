Orano prévoit une reprise après des résultats 2020 en baisse

Paris (awp/afp) - Le groupe nucléaire Orano prévoit un retour à la croissance cette année après avoir dévoilé vendredi des résultats en baisse sous l'effet de la pandémie de Covid-19.

L'entreprise a enregistré une perte nette de 70 millions d'euros (76,82 millions de francs suisses) l'an dernier contre un bénéfice net de 408 millions (447,78 millions de francs suisses) un an plus tôt, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Ce résultat est toutefois marqué par "un rendement des actifs dédiés de couverture des obligations de fin de cycle moins élevé en 2020 après une performance très significative des marchés financiers en 2019".

Le rendement de ces actifs dédiés aux démantèlements futurs évolue toujours fortement d'une année sur l'autre.

Hors notamment cet élément comptable, la perte nette ajustée s'affiche pour sa part en amélioration à 91 millions d'euros en 2020, contre une perte de 145 millions d'euros en 2019.

Le chiffre d'affaires est en retrait de 2,7% à 3,684 milliards d'euros, conformément aux dernières prévisions, "en raison d'arrêts de production et de reports d'activité, liés à la pandémie".

Pour cette année, Orano prévoit une reprise de la croissance du chiffre d'affaires ainsi qu'un maintien du cash-flow net positif.

"Ces perspectives restent dépendantes de l'évolution de la pandémie en France et dans les pays où le groupe opère", prévient toutefois Orano. Pour l'heure, seules des activités minières au Canada sont encore pénalisées significativement par la pandémie.

Les prévisions ne tiennent pas non plus compte d'une éventuelle bonne nouvelle: le projet d'usine chinoise de traitement et recyclage des combustibles usés, un contrat géant toujours en négociation.

Le groupe, issu de la restructuration de l'ex-Areva, est spécialisé dans le cycle du combustible nucléaire: mines, enrichissement de l'uranium, recyclage des combustibles usés mais aussi logistique, démantèlement et ingénierie.

afp/md