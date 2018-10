Orano : recrute en France

Regulatory News:

En 2018, Orano recrute 1 500 personnes dont 800 en CDI, dans 250 métiers sur l’ensemble du périmètre de ses activités, dans les domaines de la production, de l’ingénierie, de la chimie, des transports, de la gestion des déchets et du démantèlement.

Dans ce cadre, Orano lance une nouvelle campagne de promotion de sa marque employeur intitulée #OranoRecrute, qui se déroule du 2 octobre au 15 décembre prochain, sur internet et les réseaux sociaux.

Pour François Nogué, Directeur des Ressources Humaines du groupe, « Orano propose des emplois qualifiés sur des projets à long terme et porteurs d’avenir. La direction du groupe a souhaité lancer cette campagne afin d’attirer de nouveaux talents dans nos différents métiers ».

Dans la continuité de cette campagne, Orano organise par ailleurs un grand forum de l’emploi le 6 novembre 2018 au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines de 12h à 22h. Cet événement sera l’occasion de présenter l’ensemble des opportunités professionnelles du groupe dans des domaines extrêmement variés, du technicien radioprotection à l’ingénieur sûreté, de l’expert procédés au chef de projet, du responsable essais au spécialiste démantèlement.

Toutes les offres d’emplois sont consultables dans la rubrique Talents du site www.orano.group (www.orano.group/talents).

