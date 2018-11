Orano : remporte deux importants contrats de services auprès d’EDF

Regulatory News :

Orano, en partenariat avec l’entreprise ARIS, a remporté auprès d’EDF deux contrats représentant un important volume d’affaires. Ils s’inscrivent dans le cadre d’un appel d’offres lancé en 2018 en France pour le renouvellement des activités de soutien à la production d’électricité nucléaire.

Les activités prévues aux contrats concernent les centrales nucléaires de Penly (Seine Maritime) et de Dampierre (Loiret), pour une durée respective de 5 et 6 ans fermes, avec des possibilités d’extension d’un à deux ans en fonction des sites.

Les prestations comprennent les opérations de préparation, d’installation et de retrait d’échafaudages et d’isolants thermiques pour l’ensemble des six réacteurs des deux centrales. Elles seront mises en œuvre tout au long de l’année à partir de janvier 2019 pour faciliter les opérations de maintenance ou de contrôle, avec un pic significatif d’activité lors des arrêts programmés des réacteurs en vue du remplacement du combustible nucléaire ou de composants majeurs.

Ces chantiers mobiliseront annuellement sur chaque site près d’une cinquantaine de salariés spécialisés d’Orano DS, entité du groupe Orano de fourniture de services aux sites nucléaires en exploitation ou en démantèlement.

« Le choix d’EDF traduit la confiance du principal opérateur nucléaire au monde envers Orano et ARIS. Il valide un partenariat industriel de plus de dix ans s’appuyant sur les compétences éprouvées des équipes de terrain » a déclaré Alain Vandercruyssen, Directeur d’Orano DS. « Ces deux contrats renforcent également notre présence sur le parc nucléaire français où Orano DS est déjà titulaire de plusieurs contrats de maintenance, y compris à Penly et Dampierre ».

