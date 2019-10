Orano : remporte un contrat de reconditionnement de combustibles nucléaires auprès du CEA

Regulatory News:

Orano, associé à l’entreprise AEMCO, a remporté fin juillet un contrat de 12 millions d’euros auprès du CEA pour la fourniture clé-en-main et l’exploitation d’une unité de traitement et de conditionnement de combustibles nucléaires historiques sur le site de Cadarache (Bouches-du-Rhône).

Après l’évacuation des anciens équipements et l’assainissement de l’atelier destiné à accueillir la nouvelle unité de traitement, les équipes installeront puis exploiteront les équipements spécifiquement conçus pour le reconditionnement dans des conteneurs de près de 120 assemblages de combustibles radioactifs. L’ensemble du projet, depuis les études de conception jusqu’à l’assainissement des locaux avant la restitution au CEA, est d’une durée prévue de 6 ans.

Alain Vandercruyssen, Directeur des activités Démantèlement et Services d’Orano, a souligné « l’excellent travail fourni par les équipes d’ingénierie et de terrain pour présenter à notre client CEA une offre au juste besoin. Ce succès commercial assoit l’expertise d’Orano dans le traitement de déchets radioactifs de toute nature, y compris par la conception d’équipements sur-mesure à même de garantir aux colis finaux les meilleures normes de sûreté ».

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos d’AEMCO

AEMCO, filiale à 100% de REEL International, propose des solutions clés en mains dans les domaines de la maintenance, de la sûreté, des études, fabrication et travaux de modification, ainsi que de la fourniture d’outillages industriels spécifiques.

AEMCO s’appuie sur une organisation d’environ 200 collaborateurs, techniciens et ingénieurs, spécialistes en études, ingénierie de maintenance et maintenance globale d’unités de procédés.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191007005687/fr/