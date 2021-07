Orano remporte une série de contrats dans les mines et l'amont du cycle du combustible nucléaire

Regulatory News:

Au cours des 5 premiers mois de l’année 2021, Orano a remporté plus de 380 millions d’euros de commandes auprès de ses clients électriciens, notamment aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, pour ses activités minières et de l’amont du cycle du combustible nucléaire.

Ces contrats couvrent la fourniture de plusieurs milliers de tonnes d’uranium ainsi que les services de conversion et d’enrichissement pour ces clients.

« Ces contrats confirment la confiance de nos clients envers Orano. Ils permettent de sécuriser un approvisionnement long terme et fiable pour nos clients électriciens » a déclaré Patrick Champalaune, Directeur Commercial et Marketing d’Orano. « Ces succès soulignent également l’importance de nos implantations proches des clients à travers le monde, et à l’écoute constante de leurs besoins, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire. », poursuit-il.

Dans les activités minières et l’amont du cycle, le groupe est doté d’installations industrielles innovantes bénéficiant des derniers standards en matière de sûreté, d’environnement et d’optimisation des performances industrielles.

Orano fournit à ses clients des solutions technologiques et des services contribuant à la production d’électricité bas carbone et à la valorisation des matières nucléaires.

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé.

Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible.

Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 16 500 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

www.orano.group

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210705005293/fr/