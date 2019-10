Orano : renforce sa coopération avec TEPCO pour le démantèlement du site de Fukushima

Regulatory News :

Le 11 septembre, Orano a signé avec l’électricien japonais TEPCO un accord de coopération relatif au démantèlement des installations nucléaires du site de Fukushima.

Selon les termes de l’accord, Orano partagera son expérience sur ses solutions technologiques sûres et innovantes pour la conception, la fabrication et l’exploitation de bâtiments dédiés à la reprise et au conditionnement de déchets nucléaires.

Orano mettra également à disposition des équipes de TEPCO son savoir-faire technique dans l’exploitation d’installations dédiées au traitement, à la gestion et à l’entreposage de résidus radioactifs

Le pilotage des actions sera assuré par les équipes du groupe spécialisées dans les métiers du démantèlement, de l’assainissement et de la gestion des déchets.

Patrick Champalaune, Directeur Commercial et Marketing du groupe Orano a déclaré : « à travers cet accord, Orano souhaite renforcer sa relation sur le long terme avec TEPCO, dont le choix confirme l’intérêt pour nos solutions et notre expertise dans le démantèlement d’installations nucléaires et la gestion des déchets. Cette étape importante récompense les efforts de nos équipes mobilisées auprès de notre client ».

Orano est présent au Japon depuis 50 ans et travaille avec ses clients électriciens sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire, de l’approvisionnement d’uranium au recyclage des combustibles usés et à la fourniture d’assemblages Mox.

