Orano : renforce ses activités de services auprès du parc nucléaire français

Regulatory News:

Orano vient de signer un contrat de près de 100 millions d’euros avec EDF pour la fourniture de services jusqu’en 2024, avec deux années supplémentaires en option, auprès des centrales nucléaires de Paluel (Seine Maritime), Civaux (Vienne) et Gravelines (Nord).

Sur les sites de Paluel et Civaux, les équipes d’Orano, en partenariat avec les sociétés Samsic et ARIS, assureront durant les cinq prochaines années l’ensemble des missions de logistique industrielle en soutien au fonctionnement des réacteurs : radioprotection, gestion et conditionnement des déchets, gestion de l’outillage, etc.

A la centrale de Gravelines, Orano interviendra avec l’entreprise ARIS pour l’installation et le retrait d’isolants thermiques et d’échafaudages sur quatre des six réacteurs du site, notamment lors des phases de maintenance ou de remplacement du combustible nucléaire.

Lors des pics d’activité, ces prestations mobiliseront annuellement sur les trois sites jusqu’à 350 salariés d’Orano DS, entité du groupe Orano spécialisée dans la fourniture de services aux sites nucléaires en exploitation ou en démantèlement.

Alain Vandercruyssen, Directeur des activités Démantèlement et Services du groupe Orano, a déclaré : « ce contrat incarne notre ambition de développement dans les services pour l’industrie nucléaire. La confiance que nous témoigne EDF, principal opérateur nucléaire au monde, est un gage de reconnaissance du savoir-faire de nos équipes présentes au quotidien sur le parc nucléaire, que ce soit pour des missions de logistique de chantier ou de la maintenance d’équipements sensibles ».

Vous souhaitez en savoir plus sur nos métiers de services nucléaires ?

>> Découvrez en images le portrait de Ghislain Thomasseau, chef d’équipe échafaudeurs sur la centrale de Chinon

À propos de Samsic

Samsic est un Groupe familial breton dont le métier originel est la propreté.

Depuis 1986, Samsic n’a cessé d’enrichir son offre en développant un panel de prestations dédié aux environnements de vie, de travail et aux ressources humaines.

Aujourd’hui présent dans 25 pays en Europe et au-delà, nous contribuons à la performance de nos 30 000 clients en leur proposant des services sur-mesure, adaptés à leurs besoins et spécificités.

Mais notre plus grande richesse, ce sont nos 90 000 collaborateurs qui agissent, chaque jour, au cœur des lieux de vie et de travail, pour apporter bien-être et confort et développer les compétences professionnelles de millions de personnes.

En affichant un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros, Samsic se positionne comme l’un des leaders du service aux entreprises en Europe.

À propos de ARIS

ARIS est une société familiale située à Epouville, près du Havre en Seine-Maritime et fondée il y a plus d’un quart de siècle. Elle est active sur quatre grands secteurs d’activité à haute valeur ajoutée : l’énergie, le maritime civil, le maritime militaire et le secteur industriel. Elle s’assure du maintien d’un haut niveau de performance en privilégiant l’écoute et la compréhension des besoins de ses clients.

Forte de la compétence de ses 500 collaborateurs reconnus pour leur professionnalisme, ARIS accompagne depuis sa création son client EDF dans l’accomplissement de ses objectifs.

Les fondamentaux de sa politique de management sont la sécurité, la qualité, et la réactivité, tous domaines dans lesquels elle a déjà été récompensée à de nombreuses reprises au niveau national.

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191021005671/fr/