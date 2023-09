La société française de combustibles nucléaires Orano a indiqué samedi qu'elle avait dû reprogrammer des opérations de maintenance dans son usine d'uranium de Somair, au Niger, en raison d'un épuisement des "stocks chimiques".

Orano a souligné que la mine est pleinement opérationnelle. Les opérations de maintenance, initialement prévues pour début 2024, ont été avancées en raison de l'épuisement des stocks de "produits chimiques", a indiqué la société dans un courriel adressé à Reuters.

La société a ajouté que les employés et certains sous-traitants n'ont pas été affectés.

Bloomberg News a rapporté vendredi qu'Orano arrêtait le traitement du minerai d'uranium sur son site parce que les sanctions internationales contre la junte militaire entravaient la logistique.

Le Niger a produit 2 020 tonnes d'uranium en 2022, soit environ 5 % de la production minière mondiale, selon l'Association nucléaire mondiale. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad et Camille Raynaud ; rédaction de Jonathan Oatis et Will Dunham)