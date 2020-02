Orano signe un contrat de fabrication de combustibles MOX* avec un client Japonais

Regulatory News :

Orano a signé avec le japonais NFI (Nuclear Fuel Industries Ltd.) un contrat pour la fabrication de 32 assemblages combustibles MOX destinés aux réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire de Takahama exploitée par la compagnie Kansai Electric Power Company, Inc.

La fabrication de ces assemblages combustibles MOX sera réalisée dans les ateliers de production de l’usine Orano Melox à Chusclan (Gard).

La fourniture d’assemblages MOX pour Kansai Electric Power Company Inc. s’inscrit dans la continuité des accords signés avec les électriciens japonais depuis plusieurs décennies.

A ce jour, 44 réacteurs dans le monde ont produit de l’électricité à partir de MOX depuis 1972.

Pascal Aubret, directeur des activités Traitement / Recyclage d’Orano a déclaré : « Ce nouveau contrat vient renforcer la relation établie de longue date avec Kansai Electric. Nous sommes très fiers de la confiance renouvelée de notre partenaire Japonais dans notre savoir-faire. Ce choix confirme la pertinence du recyclage comme une solution de gestion responsable et performante des combustibles usés pour nos clients ».

* Mélange d’oxydes de plutonium et d’uranium. Le MOX permet de recycler le plutonium issu des combustibles usés.

