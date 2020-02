Orano : va démanteler deux piscines d'entreposage de combustibles usés

Regulatory News:

Orano a remporté un contrat de plusieurs millions d’euros auprès du CEA à Marcoule pour démanteler l’intégralité des parois en inox et de la structure métallique de deux anciennes piscines d’entreposage de combustibles nucléaires usés situées dans le sud-est de la France. Ce chantier inédit sur le site de Marcoule démarrera prochainement et sera parmi les plus importants du genre réalisés en France.

Le projet, d’une durée totale de quatre ans, comprend à la fois les études techniques et la réalisation des opérations de démantèlement. Après découpe, les éléments seront triés en fonction de leur activité radiologique puis conditionnés et évacués vers un centre de stockage agréé.

Les études et les interventions de terrain seront réalisées par les équipes Orano DS, entité du groupe spécialisée dans les métiers du démantèlement, des services aux exploitants nucléaires et de la gestion de déchets radioactifs.

Pour mener à bien ces opérations, elles mettront en œuvre des technologies inédites sur ce type de chantier. Le démantèlement sera ainsi réalisé par le plus grand engin de chantier de découpe à distance disponible sur le marché. Equipé d’une scie circulaire de large diamètre, cet outil de plus de 12 tonnes sera piloté à distance, ce qui permettra de limiter l’exposition radiologique des intervenants tout en optimisant les délais.

Alain Vandercruyssen, Directeur des activités Démantèlement et Services d’Orano a déclaré : « Nous sommes fiers que la solution technique mise au point par les équipes Orano DS ait été retenue par le CEA. Le défi et les moyens associés sont de taille mais j’ai pleine confiance dans notre capacité à mener à bien ce chantier inédit à Marcoule, qui pourra servir de référence à des opérations similaires à l’avenir. »

À propos d’Orano

Orano valorise les matières nucléaires afin qu’elles contribuent au développement de la société, en premier lieu dans le domaine de l’énergie.

Le groupe propose des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible nucléaire des matières premières au traitement des déchets. Ses activités, de la mine au démantèlement en passant par la conversion, l’enrichissement, le recyclage, la logistique et l’ingénierie, contribuent à la production d’une électricité bas carbone.

Orano et ses 16 000 collaborateurs mettent leur expertise, leur recherche permanente d’innovation, leur maîtrise des technologies de pointe et leur exigence absolue en matière de sûreté et de sécurité au service de leurs clients en France et à l’international.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

