BUDAPEST, 9 mars (Reuters) - Le Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban a souhaité vendredi la victoire de son allié de longue date Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre à l'issue d'une rencontre avec l'homme d'affaires en Floride.

"Nous avons besoin de dirigeants respectés dans le monde, capables d'apporter la paix. Il est l'un d'entre eux. Revenez et apportez-nous la paix, M. Le Président!" a déclaré Viktor Orban sur la plate-forme X à l'issue de son entretien.

Selon l'équipe de campagne de Donald Trump, les deux hommes ont discuté d'un "grand nombre de questions affectant la Hongrie et les Etats-Unis, notamment l'importance capitale de frontières solides et sûres pour protéger la souveraineté de chaque nation". (Krisztina Than, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)