2 juillet (Reuters) - Le Premier ministre hongrois Viktor Orban se rend ce mardi à Kyiv pour y rencontrer le président ukrainien Volodimir Zelensky, a rapporté le Financial Times, citant des sources au fait de la question.

Il s'agit du premier déplacement du dirigeant hongrois en Ukraine depuis le début de la guerre face à la Russie, en février 2022.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des services de Viktor Orban et de Volodimir Zelensky.

Cette visite intervient alors que Budapest, qui a conservé des liens étroits avec Moscou et se refuse à livrer des armes à Kyiv, a pris lundi la présidence tournante de l'Union européenne.

Viktor Orban et Volodimir Zelensky se sont entretenus la semaine dernière en marge d'un sommet européen à Bruxelles lors duquel un pacte sécuritaire a été signé entre l'UE et l'Ukraine. (Surbhi Misra à Bangalore et Lidia Kelly à Melbourne; version française Jean Terzian)