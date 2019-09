Orby TV a choisi le satellite EUTELSAT 117 West A pour diffuser son nouveau bouquet de télévision aux États-Unis

Le tout premier service payant de télévision par satellite sans engagement est désormais disponible chez Best Buy, dans certains magasins de l’enseigne Target, auprès de revendeurs indépendants et sur OrbyTV.com.

Eutelsat Americas, filiale d’Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL), vient d’être sélectionné par Orby TV pour des capacités disponibles à bord du satellite EUTELSAT 117 West A. La signature entre les deux sociétés d'un accord pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs a été annoncée lors du salon IBC 2019, faisant suite au lancement récent par Orby TV de son nouveau bouquet de télévision par satellite à bas coût, destiné aux foyers américains.

Orby TV s'appuie sur l'exceptionnelle couverture en bande Ku d'EUTELSAT 117 West A sur les États-Unis pour la diffusion de son service de télévision par satellite qui se distingue par la flexibilité de son offre, sans vérifications de solvabilité ni engagements contractuels, et qui réunit des dizaines de bouquets appréciés du grand public ainsi que des chaînes locales gratuites.

Orby TV propose deux forfaits mensuels de base au prix de 40 $ (« Essentials ») ou 50 $ (« Extras ») pour une diffusion dans quatre pièces au plus. Des forfaits optionnels comprenant des chaînes premium et un récepteur-enregistreur DVR sont également disponibles. Les prix mensuels comprennent tous frais et taxes. Les chaînes locales et l'utilisation illimitée de la grille interactive de programmation d'Orby TV sont proposées sans supplément de prix, même si l'abonné décide de désactiver le service mensuel prépayé d'Orby TV. Les équipements nécessaires à la réception d'Orby TV sont en vente chez tous les revendeurs américains Best Buy et certains points de vente Target aux Etats-Unis, mais aussi auprès de certains distributeurs indépendants, ainsi que sur le site internet www.OrbyTV.com qui offre les frais d’expédition.

Michael Thornton, Directeur général d’Orby TV, a déclaré : « Orby TV se félicite de la signature avec Eutelsat de ce contrat pluriannuel qui lui permettra de diffuser en toute sérénité une offre de télévision payante de la plus haute qualité, abordable et ne nécessitant aucun recours au streaming. Grâce aux forfaits Orby TV à partir de seulement 40 $ par mois et à la flexibilité du modèle prépayé qui permet d'activer et de désactiver le service sans pour autant renoncer aux chaînes locales et au guide de programmation gratuits, Orby TV parvient à pallier un manque certain sur le marché américain. »

Mike Antonovich, Directeur général d'Eutelsat Americas, a ajouté : Nous sommes ravis qu'Orby TV ait fait le choix du satellite EUTELSAT 117 West A pour assurer la diffusion du premier grand bouquet DTH généraliste de langue anglaise sur le marché des Etats-Unis depuis plus de 20 ans. Cet accord fait date car il illustre le rôle prépondérant que le satellite continue de jouer dans la télédiffusion, même sur des marchés solidement implantés. Nous nous réjouissons d'accompagner Orby TV dans la poursuite de ses activités et de ses offres innovantes. »

