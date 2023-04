La société de gestion Orchard Global, qui gère 8 milliards de dollars de capitaux, a embauché Fredrik Gentzel en tant que directeur des opérations (COO), indique un communiqué vu par Reuters.

Fredrik Gentzel était auparavant directeur général du fonds spéculatif Capula Investment Management depuis 2017. Capula est spécialisé dans le trading obligataire et macroéconomique.

Chez Orchard, Gentzel sera basé à Londres et supervisera la livraison de données et d'informations sur les clients, tout en contribuant à la croissance des actifs qu'elle négocie et des produits qu'elle propose, précise le communiqué.

Orchard Global prête aux banques, aux gestionnaires d'actifs et à d'autres acteurs en utilisant des financements structurés, ainsi que des solutions de transfert de risque, un moyen synthétique de réduire le risque de prêt dans les bilans.

"L'expérience de Fredrik en tant que CEO et COO de Capula Investment Management le rend particulièrement qualifié pour diriger les investissements continus d'Orchard Global dans les systèmes, l'infrastructure, la finance et la gestion des risques", a déclaré Paul Horvath, directeur général d'Orchard Global, dans le communiqué.

Orchard Global a été fondée en 2005 et compte parmi ses investisseurs des pensions, des fondations, des fonds de dotation, des fonds souverains et des compagnies d'assurance.