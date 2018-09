Orège : nouvelle commande reçue du Royaume Uni

12/09/2018 | 10:44

Le groupe Orège annonce ce jour la vente de deux solutions mobiles intégrées SLG + Flosep à Anglian Water (Royaume Uni), pour une valeur totale d'environ 400 000 livres.



Ces solutions seront livrées en novembre prochain et seront exploitées dans huit stations d'épuration pour le conditionnement et l'épaississement des boues liquides. Faisant suite à une première commande de Wessex Water en juin dernier, cette commande 'confirme le développement commercial d'Orège au Royaume Uni'.



'Nous sommes convaincus que cette solution novatrice va vite devenir un produit phare pour Orège sur le marché britannique et également dans tous les pays où l'organisation du traitement des boues y est identique', a déclaré Pascal Gendrot, directeur général et co-fondateur d'Orège.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.