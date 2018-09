Orone accélère sur le marché de la gestion dématérialisée de chèques et des TIP

Orone confirme son solide positionnement sur le marché de la dématérialisation des moyens de paiement en annonçant la signature de nombreux contrats et partenariats stratégiques depuis le début de l'année.

Éditeur de solutions logicielles depuis plus de 20 ans auprès des banques, des grands comptes, des administrations et des entreprises, Orone bénéficie d'une solide expérience de gestion et de traçabilité des moyens de paiement et notamment en matière de gestion dématérialisée des chèques. Dans ce contexte, son offre Wecheck se positionne comme l'une des plus performantes et répond pragmatiquement aux attentes de nombreux clients désireux d'industrialiser de bout en bout le traitement de chèques en s'appuyant sur une infrastructure évolutive en fonction de leurs besoins et contraintes métiers.

Dans ce contexte, Orone a signé sur les derniers mois plusieurs dizaines de contrats avec des acteurs de premier plan évoluant dans les secteurs des mutuelles et de l'immobilier. Au-delà de ces éléments, le groupe a également initié et renforcé ses partenariats avec différents acteurs (banques, éditeurs de solutions métiers) qui ont décidé d'intégrer Wecheck dans leurs offres pour offrir une nouvelle valeur ajoutée à leurs clients.

Arnaud DUBOIS, Directeur Commercial chez ORONE « Nous sommes fiers d'annoncer ces nouvelles réalisations qui démontrent notre capacité à accompagner durablement nos clients et partenaires dans la dématérialisation de leurs processus de gestion de chèques. Nous allons continuer d'investir pour proposer toujours plus de qualité à nos clients, renforcer notre avantage concurrentiel et nous positionner durablement comme le leader de notre marché. »