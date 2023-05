Paris (awp/afp) - Le groupe d'Ehpad privés Orpea, engagé dans un plan de restructuration financière, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires en hausse de 8,9%, mais ses marges opérationnelles ont été impactées par l'inflation et ses résultats plombés par des dépréciations immobilières qui conduisent à une perte de 4 milliards d'euros, a-t-il annoncé vendredi.

"Il n'y a pas de surprise", ces résultats sont "conformes au plan de restructuration" et aux dépréciations annoncées en décembre, a insisté lors d'un point presse par téléphone le directeur général Laurent Guillot, qui a pris l'an dernier les rênes de l'entreprise, après la déflagration provoquée par le livre-enquête de Victor Castanet, "Les Fossoyeurs".

Ces comptes 2022, "année de rupture", "reflètent la remise en ordre profonde et l'ampleur du changement qu'il fallait impulser dans l'entreprise", affirme le groupe dans un communiqué.

En hausse de 8,9% (dont 5,5% à périmètre constant), l'activité "est demeurée résiliente", mais "la rentabilité opérationnelle a été fortement affectée, la légère augmentation du taux moyen d'occupation n'ayant pas suffi à compenser les effets de l'inflation et la diminution des compensations liées à la Covid-19", détaille Orpea.

Ainsi la marge d'Ebitda a reculé à 16,7%, contre 24,9% en 2021. Cette baisse de 8,24 points s'explique notamment par une hausse des charges de personnel (à hauteur de 2,8 points), par les effets de l'inflation (2,7 points), et par la réduction ou la suppression dans différents pays de compensations relatives à l'épidémie de Covid (1,85 point).

Après un bénéfice de 65,2 millions d'euros en 2021, le groupe affiche en 2022 une perte nette de 4,027 milliards d'euros, qui résulte principalement de dépréciations immobilières.

Il s'agit d'un "changement de méthode" visant à "rendre davantage comparables les comptes d'Orpea vis-à-vis des sociétés ayant la même activité" et consistant à "remettre les ensembles immobiliers au coût historique et non plus en valeur réévaluée", a expliqué l'entreprise. La valeur des bâtiments tient désormais davantage compte du "business plan" de chaque établissement, a précisé le directeur financier, Laurent Lemaire.

Le groupe a été placé en mars en procédure de "sauvegarde accélérée" devant la justice commerciale, dans le cadre de son plan de restructuration qui doit déboucher sur un changement d'actionnaire et l'effacement d'une partie de sa lourde dette.

Approuvé par environ 51% des créanciers financiers non sécurisés, ce plan "doit être soumis aux alentours de mi-juin aux votes des classes de parties affectées, incluant les actionnaires existants de la Société", selon le communiqué diffusé vendredi.

afp/al