Oscars-Chloe Zhao entre dans l'histoire avec "Nomadland"

LOS ANGELES, 26 avril (Reuters) - Chloe Zhao, native de Chine, est devenue dimanche à Los Angeles la première femme d'origine asiatique à remporter l'Oscar de la meilleure réalisation, pour le film "Nomadland", lors d'une cérémonie qui pourrait voir pour la première fois les quatre prix d'interprétation être décernés à des acteurs de couleur.

Il s'agit du premier Oscar remporté par Chloe Zhao, âgée de 39 ans, qui a qualifié de "périple fou, unique dans une vie" le tournage de "Nomadland, qui suit le parcours de nomades vivant dans des fourgonnettes dans une Amérique frappée par la récession.

En 93 années d'existence des Oscars, c'est seulement la deuxième fois qu'une femme est primée dans la catégorie. Kathryn Bigelow avait remporté la statuette de la meilleure réalisation en 2010 pour le film "Démineurs".

Daniel Kaluuya, 32 ans, a remporté l'Oscar de meilleur second rôle masculin pour son interprétation d'un activiste des Black Panthers dans les années 1960, Fred Hampton, dans le film "Judas and the Black Messiah".

La statuette du meilleur second rôle féminin est revenue à la Sud-Coréenne Youn Yuh-jung, 73 ans, pour son interprétation d'une grand-mère fougueuse et non conventionnelle dans "Minari", long-métrage narrant le quotidien d'une famille d'émigrés coréens prenant en charge une ferme dans l'Etat américain de l'Arkansas.

Ces succès pourraient présager d'un événement majeur: voir les quatre prix d'interprétation être remportés par des personnes de couleur, ce qui serait inédit dans l'histoire des Oscars.

La cérémonie a été délocalisée dans une gare du centre-ville de Los Angeles et repensée pour respecter la distanciation sociale et d'autres précautions sanitaires, après une année d'événements majoritairement virtuels du fait de l'épidémie de coronavirus.

"Nomadland" est en lice pour l'Oscar du meilleur film et fait figure de favori après sa victoire en février aux Golden Globes, lors desquels Chloe Zhao avait déjà été récompensée.

Chloe Zhao, qui a vécu à Pékin jusqu'à son adolescence avant d'étudier à Londres puis Los Angeles, avait notamment pour rivaux dimanche soir David Fincher (pour le long-métrage "Mank") et le Danois Thomas Vinterberg, dont le film "Drunk" a reçu l'Oscar de meilleur film en langue étrangère. (Jill Serjeant, avec Maria Caspani et Lisa Richwine; version française Jean Terzian)