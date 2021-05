Ossiam a signé le " Finance for Biodiversity Pledge " 24/05/2021 | 11:52 Envoyer par e-mail :

Amundi, Aviva Plc, Federal Finance Gestion, Ossiam et Sycomore AM font partie des 18 nouvelles institutions financières qui ont signé le " Finance for Biodiversity Pledge ". La cérémonie de signature des nouveaux membres a eu lieu vendredi dernier pendant le Festival Mondial de la Biodiversité.



Pour Bruno Poulin, président d'Ossiam : "Les pratiques agroalimentaires figurent parmi les principales causes de destruction de la biodiversité. Nourrir la population mondiale, qui devrait atteindre 11 milliards d'habitants en 2100, sans changer les méthodes de production et les régimes alimentaires pourrait avoir des conséquences environnementales et sociales catastrophiques. Le Finance for Biodiversity Pledge est l'occasion de participer à l'amélioration de la qualité des données sur la biodiversité et de fixer des objectifs pour mesurer les impacts de nos actions en la matière. "







