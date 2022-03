Ossiam confirme son implication ESG

Ossiam vient de publier son Stewardship Report pour le quatrième trimestre 2021. Au quatrième trimestre 2021, Ossiam a engagé 1686 entreprises, dont 26 nouvelles. 102 dialogues ont été finalisés au cours des trois derniers mois. Pour les nouveaux engagements et ceux finalisés, c'est sur l'environnement que la couverture a été la plus élevée ce trimestre.



Au cours du trimestre, l'un des engagements relatifs aux controverses a porté sur les pratiques de la lutte anti-corruption d'une société allemande de logiciels. L'entreprise a communiqué les détails de la mise en œuvre de son dispositif anti-corruption et de ses outils pour y remédier.



Ossiam, en tant que membre de l'initiative Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR), a soutenu des initiatives sur l'aquaculture durable et les conditions de travail dans la chaîne d'approvisionnement de la viande. Ossiam, en tant que membre du CDP, soutient sa campagne de sensibilisation aux objectifs quantifiés (SBTi) auprès de plus de 1600 entreprises.



Ossiam a voté à environ 90% des assemblées générales avec droit de vote au cours du quatrième trimestre de 2021. Ossiam a voté contre la direction ou s'est abstenu dans 44,4% des cas.



En tant qu'actionnaire actif, Ossiam a utilisé ses droits de vote ce trimestre pour soutenir une proposition d'actionnaires sur la communication des actions relatives au changement climatique et pour abroger des dispositions relatives au vote à la super majorité. Le soutien à ces propositions favorise la transparence indispensable à une gestion efficace des risques ESG. De plus, Ossiam a voté pour rejeter la politique de rémunération excessive d'un président et d'un directeur général, car elle ne correspondait pas aux normes acceptables.