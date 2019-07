Ossiam lance un nouvel ETF multifactoriel ESG à faible teneur en carbone

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ossiam, société de gestion spécialiste du smart beta et filiale de Natixis Investment Managers, a introduit à la Bourse de Milan d'un nouvel ETF multifactoriel sur les actions américaines intégrant une approche ESG et à faible teneur en carbone, l'Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF.Cette stratégie consiste en une approche systématique multifactorielle offrant une sélection dynamique d'actions au sein d'un univers d'actions américaines de larges, moyennes et plus petites capitalisations, tout en tenant compte de leurs caractéristiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et de leur empreinte carbone.Selon Bruno Poulin, président d'Ossiam, ce nouvel ETF " tire profit de la recherche académique qui soutient les facteurs actions comme outil générateur d'alpha à long terme. Nous pensons qu'une approche statique de l'investissement factoriel est inefficace. Notre approche dynamique reconnaît l'existence de la complémentarité des facteurs à la fois au niveau du secteur et au niveau des actions, dans des conditions de marché différentes. Fondée sur des bases académiques solides et tenant compte des principes ESG, la stratégie vise à fournir une surperformance à long terme avec un risque de tracking error limité. "