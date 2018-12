Ossiam nomme deux nouveaux associés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta, filiale de Natixis Investment Managers, a annoncé début décembre les nominations en tant qu’associés d’Aous Labbane, Directeur du développement commercial, des ventes et du marketing, et d’Alexandre Duriez, Co-Responsable des investissements et de la recherche. Aous Labbane est en charge du développement commercial d'Ossiam depuis janvier 2018. Alexandre Duriez supervise, quant à lui, l'équipe de gestion et de recherche aux côtés de Tristan Perret.Diplômé de l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace-Supaero et également titulaire d'un DEA en Finance de Marché de la Toulouse School of Economics, Alexandre Duriez a rejoint Ossiam en mai 2018 après avoir dirigé les équipes de trading de stratégies algorithmiques chez Barclays Investment Bank pendant neuf ans. Auparavant, il a occupé pendant cinq ans le poste de responsable des produits dérivés sur fonds chez Merrill Lynch International et durant trois années à la Société Générale Asset Management.Aous Labbane a passé la majeure partie de sa carrière au Crédit Suisse, où il était responsable mondial de la structuration des produits dérivés sur fonds et responsable de la structuration sur actions dans la région EMEA. Auparavant, il a occupé différents postes chez Société Générale Asset Management et Dresdner Kleinwort Benson. Aous Labbane est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Techniques Avancées, et titulaire d'un DEA en Probabilités et Finances de l'université de Paris VI-Jussieu.