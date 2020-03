Ostrum AM : le plan budgétaire américain de 2000 milliards de dollars pourrait être inadapté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans son point hebdomadaire de stratégie, Ostrum AM explique que la politique budgétaire doit toujours répondre à trois impératifs : elle doit être temporaire, ciblée et intervenir au bon moment. Qualifiant de saupoudrage budgétaire, la distribution de 1200 dollars par personne et de 500 dollars par enfant, le gestionnaire d'actifs juge qu'elle constitue une réponse inadéquate à l’urgence sanitaire.Selon le stratège Axel Botte, le plan budgétaire de 2000 milliards de dollars, pourtant sans précédent, pourrait s'avérer inadapté car il ne cible pas en priorité la menace sanitaire.Il observe que la couverture maladie universelle se heurte encore aux dogmes américains. " Il y a certes un plan Marshall de 150 milliards de dollars pour les hôpitaux mais que penser des 50 milliards de dollars de prêts aux compagnies aériennes ? ", s'interroge Axel Botte.Les choix budgétaires lui semblent guider par la croyance d'un rapide retour à la normale.Il fait remarquer que, contrairement aux récessions " normales " où la faiblesse de la demande agrégée se diffuse séquentiellement dans l'économie, tous les secteurs subissent un plongeon simultané de l'activité." L'évolution de l'épidémie aux Etats-Unis exposera durement les errements de l'Administration ", conclut le gestionnaire d'actifs.