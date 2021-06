Ostrum AM : les taux longs américains devraient rebondir dans les prochains mois 22/06/2021 | 15:43 Envoyer par e-mail :

Alors que les fondamentaux suggèrent une hausse des taux, le Treasury et le Bund ont eu tendance à baisser récemment, observe Ostrum AM, pour qui la raison semble être très largement liée à des raisons techniques et de positionnement de marché. La première explication donnée est que l'offre nette de Treasury était négative, ces deux derniers mois. La Fed a donc acheté plus que les émissions et a raréfié le papier disponible, presque 100 milliards de dollars sur les deux mois.



S'agissant du deuxième argument, Ostrum observe que les liquidités du Trésor américain déposées à la Fed ont baissé de quasiment 1 000 milliards de dollars depuis janvier. Ces liquidités se retrouvent donc sur le bilan des banques commerciales et, finalement, le marché monétaire. Ce qui entraîne des distorsions fortes sur la partie courte de la courbe avec des T-Bills qui traitent en taux négatifs. La Fed a pallié en partie ce problème avec ses opérations de reverse repo qui ont absorbé une partie des liquidités et fourni des Treasury au marché



Le gestionnaire d'actifs avance un troisième argument le repositionnement de certains investisseurs " fast money ", en particulier les hedge funds. Les données de flux sur les contrats futures montrent des achats importants sur la région 10 ans de la courbe Treasury, ce qui a pour effet de déprimer les taux.



" Si notre explication est effectivement la bonne, les taux longs américains devraient alors reprendre leur chemin haussier dans les mois qui viennent. La force des fondamentaux devrait aider ce mouvement ", conclut Ostrum AM.





