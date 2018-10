Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans son point de stratégie hebdomadaire, Ostrum Asset Management note l’absence de contagion sur le marché obligataire en dépit des tensions accrues entre l’Italie et l’Union européenne. Pour le gestionnaire d’actifs, la Banque centrale européenne n’y est peut-être pas étrangère étant donné la hausse des achats du PSPP (rachat de titres d’Etat) en Espagne. « La politique de réinvestissements revêt plus que jamais une importance capitale pour la dynamique des marchés », souligne-t-il.Ostrum AM rappelle que les revendications du M5S et de la Lega, appelant à l'abandon des règles budgétaires après les élections européennes de 2019 entretiennent les tensions avec l'Union européenne.Comme prochains rendez-vous, il cite l'avis de Bruxelles sur le budget italien fin novembre et la décision de S&P et Moody's fin octobre sur la note du pays. Elle " sera sans doute dégradée ", prévient le gérant.