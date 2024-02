par Krisztina Than et Niklas Pollard

BUDAPEST/STOCKHOLM, 26 février (Reuters) - La Hongrie doit ratifier ce lundi l'accession de la Suède à l'Otan, levant ainsi l'ultime obstacle à l'entrée du pays nordique comme 32e membre de l'Alliance transatlantique, un virage sécuritaire historique amorcé par Stockholm à la suite de l'offensive lancée par la Russie en Ukraine.

Le vote du Parlement hongrois, qui intervient trois jours après la visite du Premier ministre suédois Ulf Kristersson lors de laquelle un accord sur la livraison d'avions de combat a été signé, va mettre fin à des mois d'attente pour la Suède, qui a demandé comme la Finlande à intégrer l'Otan en mai 2022.

Alors que toute entrée dans l'Otan doit être approuvée par l'ensemble des pays membres, la Turquie et la Hongrie ont longtemps bloqué de facto l'adhésion de la Suède, tandis que la Finlande est devenue membre de l'Alliance en avril dernier.

Cet élargissement, inédit depuis les années 1990, est considéré par les dirigeants occidentaux comme l'opposé des aspirations du président russe Vladimir Poutine, qui pensait selon eux que l'unité de l'Otan volerait en éclats avec l'invasion de l'Ukraine.

La Turquie a donné son feu vert en ce début d'année à l'entrée de la Suède, après avoir longtemps réclamé de Stockholm des mesures plus strictes contre des ressortissants kurdes qu'Ankara considère comme des "terroristes".

Par ailleurs, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait aussi lié la question de l'adhésion de la Suède à l'Otan à la livraison par les Etats-Unis d'avions de chasse F-16 et à la réouverture de discussions avec l'Union européenne sur une entrée de la Turquie dans le bloc.

S'agissant de la Hongrie, les raisons pour lesquelles la candidature de la Suède a été entravée sont moins claires. Plus que des demandes spécifiques, Budapest a principalement exprimé son mécontentement à l'égard des critiques de Stockholm sur l'érosion de la démocratie en Hongrie depuis l'arrivée au pouvoir du nationaliste Viktor Orban. (Reportage Krisztina Than à Budapest et Niklas Pollard à Stockhlom; version française Jean Terzian)