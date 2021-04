Bourse de Paris : Où l'on reparle de l'inflation US

Les marchés financiers ont finalement perdu du terrain hier. Enfin il ne faut pas donner trop d'importance à la séance de la veille, puisque l'amplitude des variations était extrêmement faible, par exemple moins de 0,2% pour les trois indices américains, pour le CAC40 ou le DAX. Ces journées sont caractéristiques des périodes de transition sur les marchés, avec une volatilité faible (l'indice VIX est resté sous les 17 points pour la 3e journée consécutive) en attendant les prochains catalyseurs… qui ne mettront pas longtemps à arriver puisque les résultats trimestriels des grandes entreprises commencent à tomber dès aujourd'hui, avec LVMH, Givaudan ou Just Eat Takeaway en Europe. Aux Etats-Unis, JPMorgan Chase, Wells Fargo et Goldman Sachs prennent le relais demain. Les prévisions qui seront formulées en marge des comptes du 1er trimestre vont permettre d'affiner plusieurs variables. Par exemple le degré de confiance des entreprises dans la reprise, l'impact du retard à l'allumage européen ou si la pente des résultats modélisée par les analystes est correcte, trop faible ou trop élevée.

A ce titre, les professionnels attentent en moyenne un bond de 24,5% des bénéfices du T1 2021 par rapport au T1 2020 pour les entreprises qui font partie du S&P500 américain. FactSet a mélangé ce chiffre avec la propension des sociétés américaines à dépasser les attentes pour en conclure qu'il y a de bonnes chances pour que le bénéfice moyen d'une entreprise du S&P500 progresse de 28% sur un an au T1. Colossal mais pas inédit, puisqu'une croissance annuelle de 34% avait été enregistrée au T3 2010. Voilà le genre de chiffres qu'il faut s'attendre à voir tomber dans les semaines qui viennent. Ils permettront probablement de relativiser la valorisation de certaines entreprises, d'autant que ceux du T2 devraient être du même acabit, compte-tenu de la période de confinement sévère qui a sévi un peu partout au début du printemps 2020.

A période exceptionnelle, chiffres exceptionnels donc. Une grande banque américaine a mis en avant un statistique à peine croyable en fin de semaine dernière : les investisseurs ont injecté plus d'argent dans les fonds actions au cours des cinq derniers mois qu'au cours des douze dernières années : 576 Mds$ d'argent frais en cinq mois, contre 452 Mds$ entre 2008 et 2020. Ceux qui voient le verre à moitié vide pensent qu'un tel afflux est déraisonnable à l'heure où les indicateurs d'activité arrivent sur leurs pics. Les autres leur rétorquent que cela se justifie par le nouveau cycle qui se déploie "post-covid".

Ce débat sans fin cèdera momentanément la vedette aujourd'hui à d'autres considérations. L'attention des investisseurs se reportera cet après-midi sur les chiffres des prix à la consommation américains de mars. On sait que le marché adore se faire peur avec le cocktail inflation, taux, banques centrales. Les économistes attendent une accélération des prix à 0,5%, dont 0,2% pour l'inflation sous-jacente, ou inflation "core", qui exclut l'alimentaire et l'énergie. Il ne faut pas négliger non plus quelques signaux funestes en provenance du marché du crédit en Chine avec les craintes de faillite de China Huarong Asset Management, un acteur de grande taille spécialiste des prêts aux entreprises fragiles. Le groupe n'a pas publié ses résultats annuels avant la date-butoir du 31 mars, ce que les bons connaisseurs du dossier ont imputé à l'imminence d'une restructuration financière sous la houlette des autorités, pour éviter un effet boule de neige. Je ne veux pas donner trop d'importance à cette affaire, mais pas la passer sous silence non plus parce que c'est l'article le plus lu sur Bloomberg ce matin.

Mais ce sont bien les résultats des entreprises et les chiffres de l'inflation qui seront les déterminants de la séance du jour, et probablement aussi des semaines à venir si les plans de vaccination continuent à monter en puissance, ce qui ne fait guère de doute. Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre en Europe ce matin. Pendant ce temps, les marchés asiatiques rebondissent.

Les temps forts économiques du jour

Deux indicateurs importants aujourd'hui, le sondage ZEW de confiance des investisseurs allemands en avril (11h00) et l'inflation américaine de mars (14h30). Ce matin, la Chine a fait état d'une forte hausse de ses chiffres d'import-export en mars, en-deçà néanmoins des projections.

L'euro se rapproche de 1,19 USD ce matin. Electroencéphalogramme plat pour l'once d'or à 1731 USD. Le pétrole est en légère hausse, à 60 USD le baril WTI et à 63,55 USD le baril de Brent. Le rendement de la dette américaine monta à 1,69 % sur 10 ans. Le Bitcoin se porte bien autour des 60 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

ABB : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 30,80 à 30,10 CHF.

Asos : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 6500 à 6100 GBp.

CRH : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 45,80 à 53,10 EUR.

Delta Plus : GreenSome Finance reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 97,20 à 100,40 EUR.

Dürr : DZ Bank reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 43 à 45 EUR.

EMS-Chemie : Research Partners relève son objectif de cours de 750 à 800 CHF.

Equinor : J.P. Morgan passe de surpondérer à neutre.

Getinge : DNB Markets passe de conserver à acheter en visant 305 SEK.

Hargreaves Lansdown : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1915 à 2000 GBp.

Jet2 : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 2000 à 1800 GBp.

MTU Aero Engines : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 193 à 191 EUR.

Norsk Hydro : Goldman Sachs reprend le suivi à l'achat en visant 72 NOK.

On the Beach : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 310 à 300 GBp.

Redrow : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 745 à 790 GBp.

Repsol : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre.

Straumann : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 900 à 1095 CHF.

Tarkett : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 10,70 à 12,63 EUR.

Total : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 51 EUR.

TUI : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 78 GBp.

Virgin Wines UK : Liberum démarre le suivi à l'achat en visant 280 GBp.

Vivendi : Oddo BHF passe de neutre à surperformance en visant 34 EUR.

Yara : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 465 NOK.

Actualités des sociétés

En France

Annonces importantes

Suez vendra ses actifs australiens à Cleanaway malgré l'accord avec Veolia.

Airbus procède à deux changements dans son haut management : Michael Schoellhorn va prendre les rênes de la défense et Sabine Kaus devient CTO.

Sodexo émet 1,25 Md$ d'obligations en deux tranches.

Alstom va fournir au Danemark 100 trains électriques pour 2,7 Mds€.

Electricité de France a détaillé la future organisation du groupe en deux entités.

Air France-KLM lance une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à 1,136 Md€ à un prix compris entre 4,84 et 5,31 EUR. En parallèle, la compagnie va renforcer ses liens avec China Eastern.

Casino planche activement sur des opérations de marché pour renforcer les capacités financières de ses filiales Cdiscount et Green Yellow.

et Green Yellow. Valneva finalise le recrutement pour l'étude pivot de phase III de son candidat vaccin contre le chikungunya et initie une étude sur la persistance des anticorps.

Olympique Lyonnais Groupe va procéder à une augmentation de capital compris entre 0,7 et 6,5 M€ en fonction de l'adhésion de son effectif professionnel féminin et masculin à une rémunération partielle en action.

Implanet obtient l'homologation de la prothèse totale de genou Madison par la TGA en Australie.

Transgène publie le programme de ses prochaines réunions investisseurs.

Geci International nomme une nouvelle administratrice et un directeur général des opérations en France.

Delta Plus, Bluelinea, Upergy, Ekinops ont publié des résultats et/ou des prévisions.

Dans le monde

Annonces importantes

Siemens Healthineers pourrait céder sa branche ultrasons pour 1 Md$, selon Bloomberg.

Selon le Financial Times, Credit Suisse va sabrer les bonus de ses banquiers à cause de l'affaire Archegos.

Oasis Management estime que l'offre de CVC sur Toshiba est trop basse.

Air Canada va finaliser une commande portant sur 33 A220 auprès d'Airbus après avoir reçu le soutien financier du Canada.

Givaudan affiche 7,7% de croissance organique au T1.

GameStop serait à la recherche d'un nouveau CEO pour remplacer George Sherman.

Le chinois Trip.com veut lever 1,1 Md$ à Hong Kong.

Nvidia a relevé ses prévisions après un bon chiffres d'affaires au T1.

Montea investit dans la logistique urbaine multimodale à Bruxelles.

Principales publications de résultats. LVMH, Givaudan, Fastenal, Just Eat Takeaway, JD Sports Fashion…