La semaine boursière démarre véritablement aujourd'hui avec le retour des financiers américains après un week-end prolongé par un jour férié. Les données macroéconomiques font également leur come-back avec la première statistique d'envergure de la semaine, dévoilée cette nuit en Chine, ainsi qu'une décision de la banque centrale en Australie. La Chine, qui annonce quasiment tous les jours de nouvelles mesures de soutien à son économie, conserve sa casquette d'animateur des marchés en soufflant le chaud et le froid sur les actions. Ce matin, elle souffle plutôt le froid.

Il ne s'est pas passé grand-chose hier en Europe, où les principales places financières ont terminé autour de l'équilibre. Paris et Francfort ont terminé en petite baisse de 0,24% et 0,10%, Londres et Zurich ont également fait du surplace avec des scores respectifs de -0,16% et -0,19%. En l'absence de Wall Street, fermée pour le Labor Day, le lundi de la rentrée n'a pas été très trépidant puisque la seule animation du jour a été offerte par Christine Lagarde, qui s'est exprimée durant un séminaire organisé par le Centre économique et financier européen. Si vous vous attendiez à plus de précisions sur l'orientation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, et bien c'est loupé puisque Christine Lagarde a entièrement axé son discours sur la manière de mieux transmettre la politique monétaire de la BCE grâce à sa communication. On est en plein dans la narration et le poids des mots qui ont souvent plus de considération que les actes eux-mêmes, un concept que vous connaissez bien si vous lisez régulièrement cette chronique car Anthony aborde des exemples concrets de temps en temps ici. Si au contraire cette notion de narration vous est obscure, alors je vous conseille de lire cet excellent article de Tommy, titré "Quand la narration est plus forte que les fondamentaux".

Revenons à nos moutons avec le chiffre du jour, ou plutôt de la nuit avec le PMI des services en Chine du mois d'août. Le moral des entreprises du secteur tertiaire n'est pas au beau fixe selon le marqueur Caixin, qui se rapproche dangereusement du seuil des 50 points, qui délimite les zones de contraction (indice inférieur à 50 points) et de croissance (indice supérieur à 50 points). Concrètement, le PMI Caixin des services s'est contracté à 51,8 points contre 54,1 points en juillet. Notons que les économistes s'attendaient bien à une baisse de la croissance dans les services, mais pas de cette ampleur puisque le consensus s'établissait à 53,6 points. Je relève que les versions définitives des PMI des services d'août seront dévoilées tout au long de la matinée pour les économies européennes. Il faudra néanmoins attendre demain pour consulter l'équivalent américain, l'ISM des services, l'agenda des financiers américains étant décalé d'une journée en raison du jour férié d'hier.

Toujours dans le registre macroéconomique, la banque centrale australienne a laissé son taux directeur inchangé à 4,10%. Comme le mois dernier, le gouverneur de la RBA s'appuie sur l'incertitude des perspectives économiques pour justifier ce statu quo afin de se donner plus de temps pour évaluer l'impact de la hausse des taux d'intérêt réalisée jusqu'à présent. Demain, ce sera au tour de la Banque centrale du Canada de rendre sa décision de politique monétaire, avec là-aussi, une pause est attendue selon le consensus.

En Asie Pacifique, le Japon termine prudemment autour de l'équilibre pendant que la Chine déprime. Les espoirs placés dans les mesures de relance ont l'air de s'être évaporés. Le CSI300 perd environ 0,50%, pendant que le Hang Seng recule de 1,30% à Hong Kong. Un Hang Seng qui a tout de même rebondi de plus de 5% en neuf séances. Ailleurs, la Corée du Sud recule de 0,20%, tout comme l'Australie. Les indices européens, pour leur part, devraient démarrer la journée en baisse.

Les PMI définitifs pour les services des grandes économies européennes en août seront publiées tout au long de la matinée. Les prix à la production en zone euro seront également dévoilés à 11h00. Concernant les statistiques américaines, les commandes d'usines figurent au programme à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro perd un peu de terrain autour de 1,0784 USD. L'once d'or recule à 1937 USD. Le pétrole reste haut perché, avec un Brent de Mer du Nord à 88,80 USD le baril et un brut léger américain WTI à 85,40 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,216%. Le bitcoin se négocie autour de 25 700 USD.

Advanced medical : Morningstar maintient une recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 340 à 278 GBX.

Akzo nobel : Deutsche Bank rehausse sa recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 76 à 90 EUR.

Allianz: Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 254 à 249 EUR.

Argenx : JP Morgan maintient sa recommandation de surperformance sur l'action avec un objectif de cours relevé de 500 à 560 EUR.

BBVA : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération en ligne. L'objectif de cours reste à 9,20 EUR.

Biogen : Morgan Stanley maintient une recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 363 à 381 USD.

Biomérieux : Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 108 à 110 EUR.

Boliden : Deutsche Bank passe d'une recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 360 à 380 SEK.

Caixabank : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours relevé de 5 EUR à 5.20 EUR.

Carl Zeiss Meditec : HSBC passe de l'achat à la conserver avec un objectif de cours réduit de 130 à 119 EUR.

Carrefour : JP Morgan maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 21 à 19 EUR.

Centrica : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 195 à 190 GBX.

Commerzbank : Morgan Stanley passe de surperformance à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 16 à 15 EUR.

Crédit Agricole : Goldman Sachs dégrade sa recommandation de neutre à vendre. Le prix cible a été réduit de 12,60 EUR à 11,50 EUR.

Eli Lilly : Morgan Stanley maintient sa recommandation surpondérer avec une augmentation de l'objectif de cours de 617 à 640 USD.

Evotec : Morgan Stanley maintient son avis surpondérer avec un objectif de cours réduit de 28 à 27 EUR.

Fresenius : HSBC passe d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 38 à 33 EUR.

Geberit : Société Générale passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 394 CHF à 373 CHF.

Roche : Berenberg passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 320 à 290 CHF.

RWE : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 53 à 48,50 EUR.

Safran : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance sur l'action avec un objectif de cours relevé de 172 à 174 EUR.

Saint-Gobain : Société Générale maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours réduit de 66 à 62 EUR.

Sanofi : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 107 à 115 EUR.

Société Générale : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 35 à 30 EUR.

Tesco : JP Morgan dégrade sa recommandation de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 270 à 250 GBX.

Unicredit: Morgan Stanley maintient sa recommandation à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 29,50 à 29 EUR.

Vicat : Société Générale maintient sa recommandation à conserver avec un objectif de cours relevé de 32 à 34 EUR.

Volvo Car : SEB Bank passe d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 58 à 44 SEK.

Airbus et Air France-KLM entrent en négociations pour la création d'une coentreprise dédiée à l'Airbus A350.

Le directeur général de Renault envisage une valorisation d'Ampère comprise entre 8 et 10 milliards d'euros.

La compagnie indienne IndiGo commande 10 A320neo supplémentaires auprès d'Airbus.

Opel (Stellantis) prévoit de proposer un véhicule électrique à un prix d'environ 25 000 euros d'ici 2026.

Carrefour et Argan développent une nouvelle plateforme logistique de 82000 mètres carrés.

Orange émet sa première obligation de 500 millions d'euros liée au développement durable.

Valeo est en discussion pour céder son activité thermique russe.

Elis confirme ses prévisions de résultats pour 2023.

Delta Plus Group améliore sa rentabilité opérationnelle courante au premier semestre.

OVH Group finalise le rachat de l'allemand Gridscale.

Eutelsat Communications noue un partenariat avec le fonds Spacetech de Karista.

Lacroix s'allie à l'américain Iconics dans le pilotage des réseaux d'eau et de chaleur.

Principales publications du jour : Ashtead Group, Partners Group, Zscaler… Tout l'agenda ici.