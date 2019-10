Où ne pas placer son argent en 2020 ?

De plus en plus préoccupés par les questions d’épargne et la bonne gestion de leur patrimoine, nos compatriotes sont un peu perdus face aux informations parfois contradictoires qu’ils peuvent lire dans la presse ou écouter à la radio ou à la télévision. L’inquiétude en matière de pérennité de notre système de retraite par répartition grandit tandis que les questions relatives au pouvoir d’achat sont de plus en plus prégnantes. Comme nous ne sommes pas tous des spécialistes de la gestion patrimoniales, choisir les meilleurs placements se transforme parfois en parcours du combattant. Cela ne veut pas dire qu’il faille renoncer à toute initiative mais plutôt procéder par élimination.

En effet, certains placements ont perdu de leur superbe et ne peuvent être désormais considérés que comme des reliques d’une époque révolue en matière de gestion patrimoniale. Comme le souligne Théo Darroman, consultant senior au sein de La Centrale des SCPI, le site leader dans la distribution de parts de SCPI en France (www.centraledesscpi.com) :

"Le monde a changé mais certains conseillers en gestion de patrimoine sont restés figés dans de vieux réflexes. C’est certainement par facilité parce qu’il est toujours difficile de se renouveler. N’oublions pas que nous agissons au quotidien pour procurer le meilleur service à nos clients et non pour maintenir notre confort professionnel."

La liste des placements à éviter en 2020 découle pour partie de la baisse des taux d’intérêt

Ces dernières années, le niveau des taux d’intérêt a fondu comme savon en lessive. Fait unique dans l’histoire de l’humanité, les taux d’intérêt sont désormais négatifs. Cela signifie qu’en prêtant de l’argent, notamment aux États, les investisseurs acceptent de perdre de l’argent, et ce sur des durées de 10 ans voire plus. Les banques et les compagnies d’assurance qui achètent massivement des obligations d’État pour leurs contrats d’assurance-vie en euros ne peuvent faire autrement que de prêter à perte. Logiquement, le taux de rendement des contrats d’assurance-vie va fortement diminuer en 2019 même s’il est encore trop tôt pour savoir exactement de combien de points de base.

Aussi, placer son argent sur un contrat d’assurance-vie en 2020 constitue une vraie mauvaise idée à oublier immédiatement. Ce qui est vrai pour l’assurance-vie étant aussi vrai pour tous les produits dits de taux, il est fort probable que la rémunération offerte aux détenteurs d’un livret A diminuera à 0,50 %, soit beaucoup moins que le niveau d’inflation attendu pour l’année prochaine. Quel est l’intérêt de placer son argent à 0,50 % ? Mieux vaut donc renoncer à cette initiative pour le moins passée de mode.

Évacuons également les placements dits alternatifs qui offrent à coup sûr un risque de perte en capital non négligeable. Il s’agit généralement de placements dits exotiques comme le vin, les diamants, et l’art, ce dernier type de placement étant réservé à une clientèle avertie et susceptible de mobiliser au bas mot plusieurs centaines de milliers d’euros voire plusieurs millions.

Il reste certes la Bourse mais beaucoup de nos compatriotes se sont mordu les doigts d’avoir investi leurs économies en Bourse, sur des marchés particulièrement volatils et sur lesquels le risque est omniprésent. En outre, face à des professionnels de la Bourse, que peuvent faire des particuliers hormis prendre leurs pertes et jurer de ne plus jamais s’y faire prendre ?

Si l’on revient à des idées d’investissement plus classiques, il y a bien évidemment l’immobilier détenu en direct. Toutefois, que les prix de l’immobilier d’habitation ont beaucoup augmenté et que les rendements se sont effondrés, surtout en région parisienne et dans les grandes métropoles. En outre, les taxes foncières poursuivent leur course folle, de même que le montant des primes d’assurance. Le risque d’impayés apparaît également très présent et les inéluctables contraintes de gestion demeurent particulièrement chronophages sans oublier les incontournables travaux qui ne manqueront pas de venir ronger le rendement.

Ainsi que le relève Véronique Baron, l’une des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI :

"Les appels que nous recevons chaque jour au 01.44.56.00.23 illustrent parfaitement le fait qu’au cours des 35 dernières années, le nombre d’investisseurs en immobilier en direct a fait du surplace alors que, dans le même temps, la population s’est accrue de plus de 10 millions d’habitants."

L’une des meilleures pistes à suivre pour placer son argent en 2020 consiste à acheter des parts de SCPI

Après avoir évoqué les placements qu’il fallait éviter l’année prochaine, il importe de s’intéresser à ceux sur lesquels il est judicieux d’investir une partie de son patrimoine. Les sociétés civiles de placement immobilier, connues également sous le vocable d’épargne immobilière assistée, figurent en excellente place sur la liste des meilleurs placements de l’année 2020.

Si l’on se place du point de vue du rendement, les SCPI de rendement ont rapporté 4,35 % à leurs associés porteurs de parts l’an dernier tandis que les meilleures ont généré un rendement autour de 6 %. Pour 2019, le rendement devait être identique et, pour 2020, la performance devrait également être supérieure à 4 %. Comparativement à la Bourse, l’achat de parts de SCPI génère beaucoup moins de risques parce que les SCPI de rendement investissent en immobilier tertiaire (bureaux, commerces, immobilier logistique, murs d’hôtels, immobilier en lien avec la santé, la petite enfance et l’éducation), c’est-à-dire sur des actifs sûrs et peu volatils.

La mutualisation des SCPI - certaines SCPI possèdent plusieurs centaines de biens immobiliers répartis entre plusieurs pays - permet de limiter au minimum les risques locatifs. Les sociétés de gestion qui gèrent les près de 180 sociétés civiles de placement immobilier placent l’argent des investisseurs à la fois en France (Paris, région parisienne et province) mais également en zone euro et hors zone euro. Il en découle un niveau de mutualisation auquel aucun investisseur ne pourrait parvenir du fait de l’importance des sommes à mobiliser.

La réussite d’un investissement en SCPI nécessite de recourir à des spécialistes de la question

S’il est possible d’acheter ses parts de SCPI au comptant, il est également judicieux de les acquérir à crédit ou en démembrement temporaire de propriété en profitant de montages sur-mesure effectués à l’issue de la réalisation d’un bilan patrimonial préalable à toute préconisation. Il est aussi nécessaire d’acheter des parts de plusieurs SCPI de rendement afin de renforcer la mutualisation initiale. Les professionnels de la pierre-papier disent d’ailleurs qu’il faut mixer ses SCPI.

Ainsi que le souligne Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI :

"Je n’ai qu’un seul métier et connais parfaitement toutes les SCPI du marché. Je réalise pour les clients que je rencontre au 15 rue Saint-Roch, dans le premier arrondissement de Paris, des montages sur-mesure en fonction de leurs objectifs et de leurs profils patrimoniaux. Comme le prix des parts des SCPI est identique quel que soit leur mode de distribution, mes clients ne paient pas leurs parts plus cher et bénéficient d’un conseil de haut niveau."

Parce qu’il vaut toujours mieux se tourner vers des placements qui ont fait leurs preuves et distribués par des entreprises ayant pignon sur rue, l’achat de parts de SCPI qui permet de protéger son pouvoir d’achat puisque les loyers sont indexés sur la hausse des prix, constitue une idée séduisante d’investissement pour 2020.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

