Où trouver le meilleur crédit pour les SCPI européennes ?

Pourquoi acheter des parts de SCPI européennes ?

Les SCPI de rendement se démarquent de l’investissement immobilier traditionnel par une mutualisation du risque et des rendements plus importants. En effet, elles ont distribué en moyenne un rendement de 4,35% nets et plus de 6% nets pour les meilleures d’entre elles, soit le double de l’immobilier parisien. Elles sont donc une réelle source de performance.

Les SCPI européennes accentuent davantage la mutualisation du risque car l’investissement, en plus de ne dépendre d'aucune typologie d’actifs, ne va dépendre d’aucune zone géographique. On peut donc retrouver, dans une même SCPI, notamment la SCPI Corum XL, des commerces en Pologne, des bureaux au Royaume-Uni ou même un hôtel en Espagne.

Pourquoi acheter des SCPI à crédit ?

L'intérêt principal d’avoir recours au financement bancaire pour l’acquisition de parts de SCPI est la création de capital sans le moindre apport en deniers personnels. Les loyers perçus permettent alors de rembourser la quasi-totalité des mensualités d’emprunt. Pour bénéficier du montage SCPI le plus optimal il est nécessaire de se faire accompagner par des experts SCPI indépendants tout au long de son projet. En effet, la majorité des banques vont accepter de financer uniquement leur SCPI et celles de leurs partenaires.

Cependant, Laurent Fages, consultant au sein de LA CENTRALE DES SCPI, première plateforme dédiée à l’épargne immobilière en ligne nous explique que :

« Lors d’un investissement en SCPI de rendement, le choix des SCPI et la diversification des stratégies et des sociétés de gestion sont primordiaux, c’est pour cela que nous travaillons avec tous les courtiers de France afin de délivrer le meilleur conseil et le meilleur financement à l’ensemble de nos clients. »

Quelles SCPI internationales choisir à crédit ?

La place des SCPI européennes devient prépondérante et chaque année de nouvelles SCPI européennes font leur arrivée sur le marché. Toutes ont des stratégies d’investissement différentes. Il existe des SCPI spécialisées dont la stratégie d’investissement est concentrée sur une seule typologie d’actifs et un seul pays comme la SCPI Eurovalys ou encore la SCPI Novapierre Allemagne 2, tout juste ouverte aux épargnants. Nous retrouvons également des SCPI plus diversifiées comme la SCPI Corum XL : opportuniste, cette SCPI de rendement ne se ferme à aucune région géographique ou à aucun secteur d’activité pour aller chercher des opportunités de rendement et de revalorisation.

Véronique Baron, associée de LA CENTRALE DES SCPI insiste sur fait que :

« Il est impératif de mixer les stratégies dans un portefeuille de SCPI. En étant accompagné par des experts, vous pouvez alors vous créer un portefeuille de SCPI à crédit à un taux historique de 1,30% sur 15 ans ou 1,10% sur 10 ans composé par exemple des SCPI Corum XL et Novapierre Allemagne 2. »

Avertissement concernant la SCPI Corum XL

Comme tout investissement immobilier, la liquidité de la SCPI CORUM XL est limitée, le capital et les revenus non garantis. Le risque lié aux cours des devises accroit le risque sur les revenus et le capital. Avant tout investissement, vérifiez qu'il est adapté à la situation patrimoniale de l'épargnant et à ses objectifs d'investissements.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers. Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial. Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

