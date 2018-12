Où trouver les attentes du marché sur la Fed ? 1 17/12/2018 | 12:34 Envoyer par e-mail :

"S'il pleut à la Saint-Urbain, C'est quarante jours de pluie en chemin", dit le proverbe. Pour la banque centrale américaine, la Saint-Urbain, mercredi 19 décembre, coïncidera avec la dernière décision de politique monétaire de l'année 2018. La Fed provoquera-t-elle 40 jours de grisaille supplémentaires sur des marchés qui n'ont pas beaucoup vu le soleil ces derniers mois ? Voici quelques éléments de réponse sur la façon d'appréhender une décision de politique monétaire.

Dans les prochaines heures, les taux directeurs américains vont devenir le sujet de préoccupation majeur des investisseurs, à mesure que le verdict de la Fed approchera. Ces taux sont déterminés par un comité de politique monétaire (le FOMC, pour "Federal Open Market Committee") composé de 12 membres. Le FOMC se réunit en général huit fois dans l'année, mais il est arrivé qu'il tienne des réunions additionnelles (la dernière fois en 2014, lorsque 9 rencontres avaient été organisées). En 2018, les réunions ont eu lieu en janvier, mars, mai, juin, juillet-août, septembre, novembre et décembre.



Une décision sous haute surveillance



Plusieurs fournisseurs d'informations sur les marchés financiers (Thomson Reuters, Bloomberg…) proposent des indicateurs pour quantifier la probabilité que la banque centrale américaine fasse varier ses taux. L'exercice n'a jamais été divinatoire, mais il a été grandement simplifié par l'introduction du concept de "Forward Guidance", c’est-à-dire une trajectoire d'évolution des taux. Certaines banques centrales pratiquent cette stratégie depuis un quart de siècle : elle permet de donner de la visibilité aux acteurs économiques. Aux Etats-Unis, la Fed l'a introduite en 2003 mais c'est à compter de la crise des subprimes qu'elle a pris une ampleur inédite, car il fallait rassurer au maximum les individus, les entreprises et les autres banques centrales sur l'évolution de la première économie mondiale.



La BCE l'utilise elle aussi largement depuis. Dans les communiqués actuels de la banque de Francfort, la "Forward Guidance" se traduit en ces termes : "Le Conseil des gouverneurs prévoit que les taux d’intérêt directeurs de la BCE resteront à leurs niveaux actuels au moins jusqu’à l’été 2019 et, en tout cas, aussi longtemps que nécessaire pour assurer la poursuite de la convergence durable de l’inflation vers des niveaux inférieurs à, mais proches de 2 % à moyen terme". Le marché sait qu'il n'a pas à attendre (ou craindre, c'est selon) un tour de vis avant au moins l'été prochain, voire plus tard si les conditions d'inflation ne sont pas réunies.



FedWatch



Mais revenons à la Fed. Malgré la "Forward Guidance", il subsiste quelques zones d'incertitudes sur les décisions du FOMC, en particulier le rythme d'évolution des taux et leur plafond potentiel. L'outil le plus utilisé pour anticiper les taux futurs est le "FedWatch" du CME,

Les décisions de la Fed sont toujours abondamment commentées. Elles le sont encore plus lorsqu'elles sont suivies d'une conférence de présentation des perspectives. Cela se produit généralement une fois sur deux, c’est-à-dire quatre fois par an (à l'issue des 2ème, 4ème, 6ème et 8ème réunion annuelle du FOMC). La BCE tient à l'inverse une conférence de presse après chacune de ses réunions, qui ont lieu toutes les six semaines. Le FOMC du 19 décembre sera suivi d'une conférence de son président, Jerome Powell. Une intervention charnière car elle permettra probablement de valider une inflexion dans la politique de durcissement monétaire de la Fed.



