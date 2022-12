Oubliez la politique, Biden exhorte les Américains à embrasser l'esprit de Noël

Dans un bref discours de vacances, M. Biden a déclaré que les Américains émergent d'une paire d'années brutales où la pandémie de COVID-19 a privé les gens d'êtres chers et de nouveaux souvenirs. Il a déclaré que les Américains devraient profiter de cette période de l'année pour se rappeler de prendre soin les uns des autres et de regarder au-delà des divisions partisanes et des étiquettes comme Républicain ou Démocrate.

"J'espère sincèrement que cette période de vacances drainera le poison qui a affecté nos politiques et qui nous a dressés les uns contre les autres. J'espère que cette période de Noël marque un nouveau départ pour notre nation", a déclaré M. Biden.

Il a fait remarquer que cette période de l'année est particulièrement difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers, rappelant qu'il y a 50 ans cette semaine, sa femme et sa fille ont été tuées dans un accident de voiture.

"De la part de la famille Biden, nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, paix, joie, santé et bonheur. Joyeux Noël. Joyeuses fêtes. Tous les meilleurs vœux de l'année. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu protège nos troupes. Merci", a déclaré Biden.