Our Home & Miniature Land et la plateforme d'investissement FrontFundr permettent aux Canadiens d'acheter des produits canadiens

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - August 14, 2018) - Our Home & Miniature Land Inc ., prochaine grande attraction de Toronto, et FrontFundr , société d'investissement participatif, sont heureux d'annoncer la réussite de leur campagne de financement de plus de 500 000$ le 15 juillet 2018, par le biais de la plateforme d'investissement FrontFundr, dépassant les objectifs de la campagne.





Figure 1



Si vous ne pouvez pas voir la figure 1, veuillez visiter:

https://orders.newsfilecorp.com/files/5833/38079_frontfundr-14aug2018-nr1.jpg

Our Home & Miniature Land est une impressionnante reproduction miniature du Canada, où les visiteurs pourront voyager à travers le Canada d'un océan à l'autre, le tout sous un même toit.

"Nous sommes en train de créer un lieu de divertissement pour tous les Canadiens, et nous avons été heureux de trouver un moyen d'étendre cet esprit à notre communauté d'investisseurs, grâce à notre partenariat avec FrontFundr", déclare Jean-Louis Brenninkmeijer, fondateur et président de Our Home & Miniature Land." La plateforme Web de FrontFundr nous a permis d'offrir cette opportunité d'investissement à tous les Canadiens à travers le pays à partir de seulement 1 000$. Avec notre campagne sur FrontFundr, nous avons accueilli plus de 60 nouveaux investisseurs dans notre équipe."

"Nous félicitons OHML pour leur première levée de fonds couronnée avec succès sur FrontFundr. Nous sommes heureux de poursuivre avec eux pour leur seconde ronde via une notice d'offre sur notre plateforme, permettant à tous les Canadiens d'investir dans une partie d'un Canada miniature ", a déclaré Peter-Paul Van Hoeken, fondateur et CEO de FrontFundr.

Suite à la demande constante d'investir dans Our Home & Miniature Land par le biais de FrontFundr, la campagne a été réouverte et prolongée jusqu'au 15 septembre, date à laquelle cette phase de financement sera clôturée. Ce financement permettra de choisir l'emplacement final de l'attraction dans le centre-ville de Toronto. Une fois l'emplacement final déterminé, la Société ouvrira une dernière ronde de financement. Les investisseurs intéressés peuvent nous trouver à www.frontfundr.com/Company/our_home_miniature_land , ou par courriel à info@miniatureland.ca .

Pour plus d'informations sur Our Home & Miniature Land, veuillez contacter John Phillipson @ john@miniatureland.ca ou +416-799-4547, ou consultez notre site Web www.miniatureland.ca. #beapartofsomethingsmall. Pour plus d'informations sur FrontFundr, veuillez contacter Peter-Paul Van Hoeken @ peter-paul@frontfundr.com.

À propos de Our Home & Miniature Land

Explorez la beauté naturelle et la diversité culturelle du Canada d'une toute nouvelle façon ! Our Home & Miniature Land vous emmène dans un voyage de découverte à travers le Canada, dès le passage de la douane frontalière miniature. Par une attraction immersive et interactive qui met en valeur les points de vue, les points de repère et les paysages urbains captivants du Canada à l'échelle miniature, Our Home & Miniature Land vise à susciter un sentiment d'émerveillement et de curiosité au sujet du Canada. De Niagara Falls à Québec, des Rocheuses jusqu'au Nord, une destination miniature fascinante se trouve à chaque coin de rue - c'est une expérience pour tous les âges. Our Home & Miniature Land sera situé dans une aire maximale de 40 000 pieds carrés, dans un site encore à déterminer au cœur du centre-ville de Toronto, avec une date d'ouverture prévue début 2020. Pour en savoir plus sur Our Home & Miniature Land et comment vous pouvez faire partie de quelque chose de petit, visitez www.miniatureland.ca . #beapartofsomethingsmall





Vous ne pouvez pas voir cette vidéo? Visite:

https://www.youtube.com/watch?v=LidMHeLMEqo

À propos de FrontFundr

FrontFundr est une plateforme d'investissement en ligne qui permet aux Canadiens de trouver et de faire des investissements dans les entreprises privées en lesquelles ils croient et de devenir investisseurs de leur futur. Le statut de courtier sur le marché dispensé (EMD) de FrontFundr et sa technologie moderne permettent aux utilisateurs de tout le Canada d'investir facilement dans des entreprises en croissance et innovantes en moins de 12 minutes. Détenez une part du futur

Tous les détails de l'offre se trouvent dans la notice d'offre. Ce document n'est fourni qu'à titre d'information. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de faire un investissement.

Pour organiser une interview ou un appel avec l'une des organisations, ou pour plus d'informations, veuillez contacter Victoria Bennett 403 589 7992 victoria@bmwconsults.com





Figure 2



Pour voir une version améliorée de la figure 2, veuillez visiter:

https://orders.newsfilecorp.com/files/5833/38079_frontfundr-14aug2018-nr2.jpeg





Figure 3



Pour voir une version améliorée de la figure 3, veuillez visiter:

https://orders.newsfilecorp.com/files/5833/38079_frontfundr-14aug2018-nr3.jpeg