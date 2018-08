Ouragan Lane-Rafales et fortes pluies s'abattent sur Hawaï

par Jolyn Rosa

HONOLULU, 24 août (Reuters) - Les vents violents et les pluies torrentielles charriés par l'ouragan Lane ont frappé Hawaï jeudi, provoquant crues, glissements de terrain et vagues immenses dans l'archipel où les écoles ont été fermées.

Plus de 30 cm de pluie sont déjà tombés sur la partie est de la Grande île, l'île principale de l'archipel, selon une porte-parole de l'agence de défense civile du comté d'Hawaï. Une quinzaine de routes ont été fermées en raison des inondations et des glissements de terrain.

Lane, qui se déplace vers le nord-ouest à une vitesse de 11 km à l'heure, a été classé comme une puissante tempête de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui compte cinq échelons, avec des vents pouvant atteindre près de 210 km/h).

Selon les dernières prévisions, l'oeil de la tempête pourrait se nicher juste à l'ouest de l'archipel vendredi avant de repartir au large vers l'océan, mais la prudence reste de mise.

Le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence dans l'archipel.

Les vents pourraient faire monter le niveau de la mer de 1 mètre à 1,50 mètre au-dessus de la normale le long de la côte rives ouest de la Grande île, indique le Centre national des ouragans.

Le gouverneur de l'Etat, David Ige, a exhorté les habitants à se préparer au pire et à constituer des stocks de 14 jours en eau, nourriture et médicaments. Toutes les écoles publiques, les campus de l'Université de Hawaï et les administrations non essentielles sur les îles d'Oahu et de Kauai ont été fermés pour au moins deux jours à partir de jeudi.

De longues files de voitures se sont formées dans les stations-service à Honolulu, la capitale de l'Etat. Les navires et sous-marins de l'US Navy basés à Hawaï ont reçu l'ordre de quitter le port, une pratique courante visant à éviter les dégâts à l'approche d'un ouragan.

La marine américaine a déplacé la majeure partie de sa flotte hors de Pearl Harbor mercredi.

Selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, l'ouragan le plus puissant à avoir frappé Hawaï a été l'Iniki, de catégorie 4, qui a touché terre sur l'île de Kauai le 11 septembre 1992. Il a fait six morts et endommagé ou détruit plus de 14.000 habitations. (Avec Gina Cherelus à New York, Brendan O'Brien à Milwaukee, Doina Chiacu et Lisa Lambert à Washington et Steve Gorman et Dan Whitcomb à Los Angeles; Danielle Rouquié pour le service français)