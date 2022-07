Ouverture d'un centre de coordination des exportations de céréales ukrainiennes à Istanbul

La Russie et l'Ukraine ont signé vendredi l'accord, négocié par Ankara et les Nations unies, visant à rouvrir les exportations de céréales et d'engrais qui ont été bloquées par la guerre afin d'atténuer une crise alimentaire internationale.

Le centre de coordination conjoint (CCC) d'Istanbul supervisera les départs de trois ports ukrainiens dans lesquels les navires doivent contourner des mines, et inspectera les navires entrants pour vérifier qu'ils ne sont pas armés.

Tous les navires passent par les eaux turques et toutes les parties nommeront des représentants au JCC pour surveiller la mise en œuvre du plan. Au total, 20 personnes de l'Ukraine, de la Russie, de la Turquie et des Nations unies travailleront côte à côte au centre.

S'exprimant à l'Université de la défense nationale dans le quartier central de Levent à Istanbul, où se trouve le CCM, M. Akar a déclaré que plus de 25 millions de tonnes de céréales attendaient d'être exportées.

"Actuellement, la préparation et la planification se poursuivent pour les premiers navires chargés de céréales qui quitteront les ports ukrainiens", a déclaré M. Akar aux journalistes du centre de surveillance.

L'accord a presque immédiatement été mis en péril après que la Russie a tiré des missiles de croisière sur le port d'Odesa, le plus grand d'Ukraine, samedi matin, 12 heures seulement après la cérémonie de signature à Istanbul.

Tant Moscou que Kiev ont déclaré qu'ils poursuivraient l'accord, première avancée diplomatique majeure dans le conflit, qui en est maintenant à son sixième mois.

Les Nations Unies, l'Ukraine et la Russie ont toutes déclaré qu'elles s'attendaient à ce que les exportations commencent dans quelques jours. Mais le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, a déclaré mercredi que l'accord pourrait s'effondrer si les obstacles aux exportations agricoles de la Russie ne sont pas rapidement levés, rapporte Interfax.

Des dizaines de cargos ont commencé à se préparer à quitter les trois ports de la mer Noire bloqués par la Russie après avoir été bloqués en mer pendant cinq mois en raison des affrontements en cours.

Un responsable turc a déclaré que tous les détails concernant le départ des navires avaient été réglés, notamment un itinéraire sûr qui ne nécessitera pas le déminage de la mer.

"Cela ne prendra pas plus de quelques jours. Il semble que les premiers grains seront chargés cette semaine et que l'exportation de l'Ukraine aura lieu", a déclaré le fonctionnaire, qui a requis l'anonymat.

L'Ukraine et la Russie représentaient environ un tiers des exportations mondiales de blé avant l'invasion de son voisin par la Russie le 24 février.

Les expéditions de l'Ukraine par voie maritime sont au point mort depuis février, ce qui a provoqué une forte hausse des prix mondiaux des céréales, des huiles de cuisson, du carburant et des engrais.

Moscou a nié toute responsabilité dans la crise alimentaire, accusant les sanctions occidentales de ralentir les exportations et l'Ukraine de miner les approches de ses ports.