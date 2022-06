Ouverture de "Vkusno & tochka", remplaçant de McDonald's en Russie

12 juin (Reuters) - La réouverture de 15 premiers restaurants précédemment détenus par McDonald's Corp en Russie aura lieu dimanche à Moscou avec un nouveau propriétaire et une nouvelle marque, "Vkusno & tochka", qui signifie "Savoureux et c'est tout" ("Tasty & that's it").

La société, du même nom, a précisé que 50 autres restaurants ouvriraient lundi.

McDonald's avait ouvert son premier établissement en Russie en 1990, sur la place Pouchkine à Moscou, dans le contexte de l'effondrement de l'Union soviétique. La marque avait alors symbolisé le dégel des tensions de la guerre froide et permis à des millions de Russes de découvrir la nourriture et la culture américaines.

Sa disparition illustre au contraire aujourd'hui la façon dont la Russie et l'Occident se tournent à nouveau le dos sur fond de guerre en Ukraine.

McDonald's avait annoncé au mois de mai qu'il vendait ses restaurants en Russie à l'un de ses licenciés locaux, Alexander Govor, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou et de la vague d'indignation et de sanctions occidentales que la guerre a provoquées. (Reportage Reuters, version française Benjamin Mallet)