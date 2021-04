Ouverture du Forum Génération Egalité à Mexico

Le Forum Génération Égalité réunit les gouvernements, l'Organisation des Nations unies, la société civile et le secteur privé dans une gouvernance partagée, afin de mobiliser des investissements financiers sans précédent et de permettre une véritable transformation des mentalités et la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Poursuivre l'action malgré les obstacles

Intervenant à l'occasion de la séance inaugurale à Mexico, le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a affirmé son soutien à l'événement en déclarant que l'heure de l'impunité était révolue et que « les crimes motivés par la haine et les féminicides [devaient être] sévèrement punis. ».

Car, les progrès en matière de droits des femmes ont été trop lents comme l'a souligné le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres : « Dans de nombreux pays, l'idée même d'égalité entre les femmes et les hommes est remise en question. Certaines lois régressives refont surface et les violences à l'égard des femmes augmentent. À cela s'ajoutent les répercussions de la pandémie de la Covid-19 qui a brisé la vie de millions de femmes et de filles et mis à mal un grand nombre de nos acquis. ».

Un constat repris par Elvira Pablo, militante mexicaine pour les droits des peuples autochtones et membre du « Groupe de travail des jeunes Génération Égalité », pour qui « l'heure est à l'action ».

Le Président de la République Emmanuel Macron a, pour sa part, tenu à rappeler que « les droits des femmes sont des droits humains et universels et rien ne saurait les faire reculer ». Si la Covid-19 a montré que les avancées demeurent fragiles et peuvent être brutalement remises en cause, le président de la République a réaffirmé qu'« aucune crise, aucun obstacle ne doit entraver notre combat pour que chaque femme dans le monde puisse jouir entièrement de ses droits ».

Lors de la cérémonie de clôture, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a salué le « coup d'envoi d'une nouvelle mobilisation internationale d'ampleur » et a rappelé l'urgence de « prendre de nouveaux engagements de progrès pour les femmes et pour les filles ».

Intervention de Jean-Yves Le Drian lors de la cérémonie de clôture

Identifier ensemble des priorités pour 5 ans

Le Forum de Mexico marquait le coup d'envoi du Forum Génération Égalité qui culminera à Paris du 30 juin au 2 juillet.

Dans le cadre de ce Forum, les participantes et les participants dresseront le bilan des progrès réalisés en matière de droits des femmes depuis la conférence historique de Pékin en 1995.

Elles et ils découvriront les recommandations des coalitions d'action du Forum dont l'objectif est d'identifier les actions les plus efficaces pour accélérer la progression des droits des femmes, en décrivant les objectifs principaux, les engagements potentiels et le cadre de responsabilité à déployer sur 5 ans.

Le Forum abordera plusieurs thématiques :