Ouverture du centre technologique de défense de Saint-Pétersbourg de Prigozhin, un allié de Poutine au franc-parler.

L'ouverture du "Centre Wagner" est considérée comme une nouvelle étape par Prigozhin pour faire connaître ses références militaires et jouer un rôle plus public dans l'élaboration de la politique de défense de la Russie.

Elle fait suite à plusieurs mesures visant à renforcer son profil public au cours des dernières semaines, contrairement aux années que l'homme d'affaires a passées à opérer dans l'ombre et à nier qu'il était derrière Wagner, dont les soldats sous contrat soutiennent l'armée russe en Ukraine.

L'ouverture du grand bâtiment de bureaux en acier et en verre a été suivie par un panorama de vétérans en uniformes militaires et de jeunes professionnels de la technologie et de la culture, avec des discours de personnalités nationalistes et pro-Kremlin affirmant que le centre contribuerait à "rendre notre grand pays encore meilleur".

Un camion était garé à l'extérieur, arborant le symbole "Z" utilisé par les forces russes en Ukraine.

"Nous invitons les startups impliquées dans l'informatique, la technologie industrielle et celles qui développent de nouvelles idées qu'elles sont prêtes à appliquer dans le domaine de la défense nationale", a déclaré Anastasia Vasilevskaya, attachée de presse du centre, où plusieurs drones étaient exposés.

"Nous sommes bien sûr intéressés par les projets qui peuvent servir de substitution aux importations", a-t-elle ajouté. Les sanctions imposées par les pays occidentaux ont rendu plus difficile l'achat de technologies d'armement étrangères par la Russie.

Prigozhin a fait une série d'interventions franches sur les revers de la Russie au cours de ce qu'elle appelle l'opération militaire spéciale en Ukraine, rejoignant le leader tchétchène Ramzan Kadyrov pour ridiculiser les performances des généraux russes.

Le mois dernier, Prigozhin a confirmé publiquement pour la première fois qu'il était le fondateur de Wagner, qui a également déployé des troupes en Syrie, en Afrique et en Ukraine. Les États-Unis et l'Union européenne ont sanctionné Prigozhin pour son rôle dans le groupe.

Il n'y avait aucun signe à l'ouverture de Prigozhin lui-même - parfois surnommé "le chef de Poutine" pour ses entreprises de restauration tentaculaires qui ont raflé des contrats gouvernementaux.

"La création d'un tel centre était attendue depuis longtemps. La seule chose est qu'il est apparu très tard", a déclaré le bénévole Alexey Savinsky, vêtu d'un camouflage militaire. "Ce centre a dû être ouvert un an avant l'opération militaire spéciale. Donc, il a deux ans de retard sur le calendrier."