Ouverture du premier procès de la CPI sur les crimes de guerre au Darfour

L'ancien chef présumé de la milice Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman, fait face à 31 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment persécution, meurtre, viol et torture.

"(Mardi) est un jour mémorable pour les victimes et les survivants du Darfour qui n'ont jamais cessé de se battre pour voir le jour où le cycle de l'impunité sera brisé", a déclaré dans un communiqué l'avocat soudanais des droits de l'homme Mossaad Mohamed Ali du Centre africain d'études pour la justice et la paix.

Les procureurs accusent le septuagénaire Abd-Al-Rahman, dont ils disent qu'il était également connu sous le nom d'Ali Kushayb, d'être un commandant supérieur de milliers de combattants Janjaweed pro-gouvernementaux au plus fort du conflit du Darfour en 2003-2004.

Abd-Al-Rahman nie les accusations. Lors des précédentes comparutions devant le tribunal, lui et son avocat ont fait valoir qu'il avait été victime d'une erreur d'identité et qu'il n'était pas assez instruit pour comprendre que les ordres qu'il a exécutés pouvaient entraîner des crimes de guerre.

Le chef présumé des Janjawids s'est volontairement rendu au tribunal basé à La Haye en juin 2020 après 13 ans de cavale.

Le procès intervient dans un contexte de recrudescence de ce que les groupes humanitaires appellent la violence intercommunautaire au Darfour depuis la fin de la mission des Nations Unies et de l'Union africaine dans cette région.

Le conflit du Darfour a éclaté lorsque des rebelles, pour la plupart non arabes, ont pris les armes contre le gouvernement soudanais, qui a répondu par une contre-insurrection.

Khartoum a mobilisé des milices essentiellement arabes, connues sous le nom de Janjaweed, pour écraser la révolte, déclenchant une vague de violence qui, selon Washington et certains activistes, s'apparente à un génocide.

Les Nations Unies estiment que 300 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions chassées de chez elles.

L'ancien président soudanais Omar Hassan al-Bashir, qui est accusé par la CPI d'avoir orchestré un génocide et d'autres atrocités au Darfour, a été déposé lors d'un soulèvement populaire en 2019 et reste en prison à Khartoum.

Selon les accusations, les milices sous la direction d'Abd-Al-Rahman ont mené des attaques contre des villes et des villages. Il a été impliqué dans plus de 130 meurtres et dans l'expulsion forcée de dizaines de milliers de civils, principalement des Fur, de leurs maisons.

Les procès à la CPI prennent généralement plusieurs années avant que les juges ne rendent leur verdict.