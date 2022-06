Ouverture du salon EPHJ sous le signe des pénuries de main d'oeuvre

Genève (awp) - La vingtième édition du salon des entreprises et métiers de l'horlogerie-joaillerie, des microtechniques et des technologies médicales (EPHJ) s'est ouvert mardi à Palexpo à Genève. Pendant quatre jours, quelque 700 exposants venus de toute la Suisse et de l'étranger auront l'occasion d'échanger et potentiellement même de rencontrer des candidats à l'embauche, dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre.

Pour la première fois, le salon organisera des rencontres entre des candidats à l'emploi et des employeurs, a expliqué en conférence de presse Alexandre Catton, directeur du salon. Sur les quelque 700 exposants, environ 250 cherchent en effet despérlemnt à recruter. Les organisateurs ont donc mis au point un format de "jobdating" qui aura lieu vendredi.

Le salon sera également l'occasion d'organiser des forums, au programme desquels figure notamment le sujet de la formation en entreprise, car si les employeurs peinent à recruter, les offres de formation ne sont par forcément suffisantes, suggère le directeur.

Au menu des tables rondes figureront également le sujet désormais incontournable de la durabilité et des certifications ESG, mais également la tendance actuelle de l'horlogerie suisse à se développer essentiellement dans le haut de gamme.

Essor des technologies médicales

Les organisateurs s'attendent à accueillir environ 20'000 visiteurs, ce qui correspond à la fréquentation habituelle, selon les organisateurs. En raison de la pandémie de coronavirus, l'édition 2020 n'avait pas pu se tenir, et l'EPHJ avait dû patienter jusqu'à l'automne 2021 pour organiser un salon au format réduit.

Le salon reste dominé par les exposants suisses, qui représentent 78% des participants. Neuchâtel est le canton le mieux représenté, avec 139 participants, devant Berne (105), le Jura (80) et Genève (66). Pas moins de 22 cantons sont représentés. On recense également 12% d'exposants français, 4% d'allemands et 2,3% d'italiens.

Au fil du temps, le secteurs des techniques médicales a pris une importance croissante. Alors qu'un 2018, seul un quart des exposants déclarait une activité dans les techniques médicales, cette proportion est passées à 51% en 2022, a relevé M. Catton.

Le salon EPJH a été lancé en 2002 par André Collard et Olivier Saenger. Initialement destiné aux seuls fabricants de composants horlogers, il s'est ouvert en 2007 aux microtechniques et en 2912 aux technologies médicales.

rq/vj