Ouverture en ordre dispersé attendue en Europe

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes, exceptée Londres, sont attendues en baisse modérée mercredi à l'ouverture, la clôture mitigée de Wall Street et les reculs des places asiatiques devant inciter les investisseurs à marquer une pause.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort pourraient perdre 0,23% à l'ouverture tandis qu'à la Bourse de Londres, fermée depuis lundi pour Noël et le "Boxing Day", le FTSE gagnerait 0,57%.

Les actions en zone euro devraient marquer le pas à l'ouverture sur des prises de bénéfice, le CAC 40 ayant établi mardi un nouveau plus haut absolu à 7.187,76 points et le Stoxx 600 ayant clôturé au plus haut en plus d'un mois, proche de son niveau record.

La tendance des derniers jours a été favorable à la prise de risque grâce à un optimisme prudent sur l'impact économique de la recrudescence des cas de COVID-19 dans le monde.

"Généralement, à cette période de l'année, les investisseurs commencent à repenser les positions de leurs portefeuilles et ils examinent les risques à l'horizon 2022", a déclaré Jim McCafferty chez Nomura, qui évoque le niveau d'inflation en Europe et aux Etats-Unis.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones ayant enregistré une hausse tandis que le S&P-500 a décliné après avoir atteint un pic historique durant la séance, alors que les investisseurs surveillaient les perturbations de voyages et fermetures de magasins provoquées par la propagation du variant Omicron.

L'indice Dow Jones a gagné 0,26% à 36.398,21 points, le S&P-500 a perdu 0,10% à 4.786,35 points, après un plus haut à 4.807,02, et le Nasdaq Composite a reculé de 0,56% à 15.781,72 points.

Parmi les onze secteurs majeurs du S&P-500, sept ont progressé. Les technologies (-0,59%) et les services de communication (-0,29%) ont enregistré les baisses les plus importantes.

Côté valeurs, Boeing a fini en hausse de 1,46% après que l'Indonésie a levé l'interdiction de vol du 737 MAX en vigueur depuis trois ans et l'accident meurtrier d'un appareil de ce modèle.

Les contrats à terme indiquent pour le moment une ouverture de Wall Street en légère hausse, entre 0,05% et 0,3%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a abandonné 0,56% après avoir atteint son plus haut niveau en un mois mardi, pénalisé par le recul des valeurs liées aux semi-conducteurs.

Les Bourses chinoises sont également dans le rouge, avec la baisse des valeurs de consommation et des fabricants de puces dans un contexte de prudence pour la dernière semaine de l'année, tandis que le confinement de la ville de Xian pour un septième jour pèse sur le climat de marché.

L'indice CSI 300 perd 1,17%, tandis que l'indice composite de Shanghai cède 0,68%.

TAUX/CHANGES

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé, à 1,4756%.

Sur le marché des changes, l'euro se stabilise autour de 1,1305 dollar tandis que le billet vert est inchangé par rapport à un panier d'autresdevises de référence.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en petite progression, l'American Petroleum Institute (API) ayant fait état d'une diminution des réserves de brut conforme au consensus de Reuters.

Le baril de Brent gagne 0,28% à 79,16 dollars et celui du brut léger américain (WTI) prend 0,12% à 76,07 dollars.

PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

par Laetitia Volga