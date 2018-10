Bourse de Wall Street : Ouverture en repli à Wall Street avec la remontée des rendements

L'indice Dow Jones perd 60,91 points, soit 0,23%, à 26.767,48 points après une dizaine de minutes d'échanges.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,32% à 2.916,07 points et le Nasdaq Composite cède 0,81% à 7.960,28 points.

La baisse touche tous les secteurs à l'exception du compartiment financier dont l'indice S&P prend 1,13%, toujours porté par la hausse des rendements des emprunts d'Etat.

Après avoir enregistré mercredi sa plus forte hausse en une séance depuis novembre 2016, le rendement des Treasuries à dix ans avance d'environ trois points de base à 3,187%, après un pic à 3,2320%, son plus haut niveau depuis juin 2011.

La hausse des rendements obligataires américains est alimentée notamment par la publication mercredi de solides indicateurs aux Etats-Unis, notamment l'enquête ADP sur l'emploi privé, et les propos de Jerome Powell qui a souligné que les perspectives économiques étaient "remarquablement favorables".

Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont ressorties en baisse, au plus bas depuis près de 49 ans, à la veille de la publication du rapport mensuel sur l'emploi.

Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de devises de référence après avoir touché un plus haut d'un mois et demi.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, prend plus de quatre points de base à 0,522%.

(Laetitia volga, édité par Marc Angrand)