Ouzbékistan/blanchiment d'argent: le MPC confisque plus de 130 millions

Berne (awp/ats) - Une première condamnation est tombée dans l'affaire de blanchiment d'argent ouzbèke. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a confisqué plus de 130 millions de francs suisses en vue de les restituer à l'Ouzbékistan.

Un proche de Gulnara Karimova, fille aînée de feu l'ancien président ouzbèke, a été condamné par ordonnance pénale, indique lundi le MPC dans un communiqué. L'ordonnance pénale émise par le MPC le 22 mai 2018 est entrée en vigueur suite à deux décisions rendues en mai par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

La peine du condamné s'élève à 130 jours-amende à 3000 francs suisses, soit 390'000 francs suisses. Son montant s'explique notamment par le fait que l'homme purge une lourde peine en Ouzbékistan, précise le MPC. Ce dernier a en outre ordonné la confiscation de plus de 130 millions de francs suisses en vue de les restituer à l'Ouzbékistan.

Entre 2004 et 2013, cet individu a été actif "dans l'ouverture de comptes bancaires au nom de sociétés, dont le but était de fragmenter les transferts et d'entraver l'identification de l'origine et de la destination réelle des fonds", écrit le MPC. L'individu a également signé de faux documents bancaires afin de cacher la réelle propriétaire des fonds, soit Mme Karimova.

Sept ans d'enquête

Cette condamnation s'inscrit dans le cadre de l'instruction pénale ouverte en juillet 2012 par le MPC sur la base de communications de soupçons de blanchiment d'argent. Initialement dirigée contre l'assistante personnelle de Gulnara Karimova et le directeur général de la filiale ouzbèke d'une société russe de télécommunications, la procédure a ensuite été élargie à deux collaborateurs de Mme Karimova et à cette dernière.

L'enquête suisse a permis l'ouverture de procédures dans d'autres pays, dont les Etats-Unis, la Suède et les Pays-Bas, à l'encontre de sociétés de télécommunications qui ont admis des actes de corruption.

L'instruction pénale suisse se poursuit, mais sous la direction d'un nouveau procureur, l'ancien ayant été récusé. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis dans une décision du 3 avril la demande de récusation déposée par Mme Karimova. Ne disposant d'aucune voie de recours, le MPC a dû prendre acte et mettre en oeuvre cette décision, précise-t-il.

Et d'ajouter qu'actuellement, cinq personnes sont encore poursuivies et plus de 650 millions de francs suisses de valeurs patrimoniales sous séquestre.

