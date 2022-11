Ovation pour les juges conservateurs des États-Unis lors d'un événement de la Société fédéraliste

Les juges Brett Kavanaugh et Neil Gorsuch ont également été applaudis lors de l'événement du groupe juridique, qui est l'un des plus influents du pays et dont les membres critiquent depuis longtemps la décision Roe v Wade de 1973 que la cour a annulée en juin.

Alito, Barrett, Kavanaugh et Gorsuch ont contribué à créer une nouvelle supermajorité conservatrice au sein de la Cour.

Les applaudissements les plus forts lors de l'événement à Washington, D.C., n'ont peut-être pas été ceux des juges mais ceux de l'opinion d'Alito dans la décision de juin. D'autres membres conservateurs de la cour ont soutenu le jugement.

Alito n'a pas mentionné l'arrêt ou d'autres aspects du travail de la cour pendant ses brèves remarques. Mais Stephen Markman, un ancien juge de la Cour suprême du Michigan, a déclaré que si l'arrêt était à jamais associé à Alito, "je ne connais aucune décision d'un tribunal par un juge dont ce juge pourrait être plus fier".

Ces commentaires ont été accueillis par une ovation, les participants se tournant vers Alito.

Barrett a également pris brièvement la parole lors de l'événement, en grande partie pour honorer le défunt juge Laurence Silberman, qui a servi à la cour d'appel fédérale de D.C. et est décédé le mois dernier. En montant sur scène, Mme Barrett a déclaré : "C'est vraiment agréable d'avoir beaucoup de bruit fait pas des manifestants devant ma maison".

Les juges conservateurs ont fait l'objet de protestations concernant leurs décisions, notamment après la décision sur l'avortement plus tôt cette année.

Le dîner de jeudi a célébré le 40e anniversaire de la Federalist Society, qui a notamment une influence dans les cercles républicains. Leonard Leo, un militant juridique conservateur de longue date, alors qu'il était membre de la direction de la Federalist Society, a aidé à dresser une liste de candidats potentiels à la Cour suprême des États-Unis dans laquelle l'ancien président Donald Trump a puisé pendant son mandat.

Leo a également pris la parole lors de l'événement, rappelant que la première fois qu'il a assisté au dîner de la convention, le groupe avait du mal à remplir une salle de bal d'hôtel. "Notre mouvement a grandi à pas de géant, et notre impact aussi", a-t-il déclaré.